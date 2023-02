Football : pourquoi Daniel Alves a-t-il vu sa demande de libération rejetée ?

Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, Daniel Alves a vu sa demande de libération refusée et va rester en détention provisoire par crainte qu’il ne prenne la fuite au Brésil.

Daniel Alves va rester en prison. Placé en détention provisoire depuis le 20 janvier dernier, le footballeur brésilien a vu sa demande de libération être refusée par un tribunal de Barcelone. «Le tribunal confirme la détention provisoire» et «rejette le recours présenté par la défense», a-t-il indiqué dans un communiqué publié ce mardi par les autorités judiciaires de Catalogne. Ce refus a été motivé par le «risque élevé de fuite lié à la peine elévée qui peut lui être imposée dans cette affaire».

L'affaire robinho comme exemple ?

La justice espagnole craint qu’en cas de libération, Daniel Alves ne quitte précipitamment l’Espagne pour rentrer au Brésil grâce à ses moyens financiers, alors qu’aucun accord d’extradition n’existe entre les deux pays. Comme son compatriote Robinho, réfugié au Brésil après avoir été condamné à 9 ans de prison en Italie, pour un viol en réunion commis à Milan en 2013.

Daniel Alves est lui accusé de viol par un jeune femme de 23 ans, dans les toilettes d’une boite de nuit barcelonaise, le 30 décembre dernier. Face à ces accusations, le défenseur avait changé à plusieurs reprises de version. Dans un premier temps, il avait assuré ne pas connaître la jeune femme, puis il avait déclaré l’avoir simplement croisée dans l’établissement nocturne.

Une nouvelle version des faits

Mais confronté aux images de vidéosurveillance, il avait avoué uniquement des attouchements avant de finalement reconnaître une relation sexuelle par pénétration. Mais selon lui, elle était consentie, alors que la victime présumée affirme qu’elle avait été forcée et violentée par le joueur.

Selon la presse espagnole, il aurait même fourni encore une autre version des faits, assurant que la jeune femme se serait jetée sur lui lorsqu’il était aux toilettes et qu’elle lui aurait fait une fellation sans son consentement. Et s’il a menti, c’était tout simplement «pour protéger cette jeune femme», aurait-il affirmé. Autant de changements et d’incohérences qui ont également pu peser dans le choix du tribunal de maintenir Daniel Alves en détention provisoire.