Formule 1 : l’épave de la voiture calcinée de Romain Grosjean bientôt exposée à Madrid (vidéo)

L’épave de la Formule 1 calcinée de Romain Grosjean, lors du Grand Prix de Bahreïn en 2020, va être exposée lors d’une exhibition à Madrid (Espagne), à partir de la fin du mois de mars.

Elle a été précieusement conservée. Et il sera bientôt possible de la contempler. L’épave de la voiture calcinée de Romain Grosjean, après son terrible crash au Grand Prix de Bahreïn en 2020, va être exposée, à partir du 24 mars prochain, à Madrid (Espagne), lors d’une exposition qui se tiendra jusqu’au 16 juillet 2023. «Cette exposition sera une véritable célébration de l’incroyable histoire de la Formule 1, et rapprochera plus que jamais nos fans du plus grand spectacle sportif au monde», a déclaré le président de la Formule 1 Stefano Domenicali.

"It saved my life" - Romain Grosjean





For the first time, the remains of Grosjean's car from his dramatic 2020 crash in Bahrain will go on display. Fans visiting the brand new @F1Exhibition in Madrid will be able to see it. Opening 24 March #F1 pic.twitter.com/pSHWxpcFuI — Formula 1 (@F1) February 21, 2023

La monoplace du pilote français aura le droit à une salle spécialement dédiée, baptisée «survie», et elle sera accompagnée de photos mais aussi de vidéos inédites de l’effroyable accident qui avait fait le tour du monde. Et cette exposition a été rendue possible grâce à une étroite collaboration avec l’écurie Haas.

Le 29 novembre 2020, Romain Grosjean avait perdu le contrôle de sa monoplace quelques virages après le départ et s’était encastré à très grande vitesse dans une barrière de sécurité. Sous la violence du choc, sa voiture avait été brisée en deux avant de rapidement s’enflammer. Et alors que le pire était redouté pour le pilote français, il avait survécu et était parvenu à s’extirper seul de sa F1 malgré l’immense brasier provoqué par son crash.

Immédiatement pris en charge par les secours, il avait passé des examens qui avaient révélé d’importantes brûlures aux mains, notamment la gauche, et aux pieds. Un moindre mal pour le natif de Genève, contraint de renoncer à la dernière course de la saison, et qui a donc disputé ce jour-là le dernier Grand Prix de sa carrière. Mais de Formule 1, car il est depuis pilote en IndyCar, aux Etats-Unis.