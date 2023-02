«Les Français ont tellement de chance» : Erling Haaland encense Kylian Mbappé

Erling Haaland, buteur norvégien de Manchester City, a confié son admiration pour Kylian Mbappé, dans une interview accordée mercredi à Canal+.

Si beaucoup veulent mettre en concurrence les deux buteurs, lui n’a pas caché son admiration. Dans un entretien accordé à Canal +, le Norvégien a fait l'éloge des talents du Français.

«Il y a tellement de bons joueurs et Kylian en fait partie. Il est tellement fort, a confié le «Cyborg». Les Français ont tellement de chance qu'il joue pour la France. J'aimerais qu'il joue pour la Norvège évidemment, mais ce n'est pas le cas. Il est si rapide, si fort et il enchaîne depuis tant d'années. Il a quoi, deux ans de plus que moi ? C'est dingue. Parfois, il faut se dire qu'il lui reste encore 10 ans à jouer au haut niveau. Il est phénoménal.»

Les deux buteurs sont considérés comme les successeurs du duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo dans l’avenir.

Muet mercredi face au RB Leipzig en huitième de finale aller de Ligue des champions, Haaland a inscrit 32 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison (26 buts en Premier League et 5 en Ligue des champions).

De son côté, Mbappé compte un total de 27 buts en 28 matchs depuis le début de la saison (15 buts en Ligue 1 et 7 en C1).