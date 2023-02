Ligue 1 : équipes probables, arbitre, enjeux… Tout savoir sur le Classique entre l’OM et le PSG

L’OM reçoit le PSG, ce dimanche 26 février, au Vélodrome, en clôture de la 25e journée de Ligue 1, pour un Classique qui s’annonce bouillant et qui pourrait s’avérer décisif dans la course au titre de champion de France. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

La composition probable de l’OM

Lopez - Bailly, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Ünder, Malinovski - Sanchez

La composition probable du PSG

Donnarumma - Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Danilo, Verratti, Vitinha, Bernat - Mbappé, Messi

L’arbitre

Comme lors du match aller, remporté par le PSG (1-0), Clément Turpin sera au sifflet de ce Classique entre Marseille et Paris. Au Parc des Princes, l’arbitre français avait notamment expulsé Samuel Gigot pour une grossière faute sur Neymar. Cette saison, outre le match aller, Clément Turpin a dirigé le PSG à trois autres reprises lors des victoires contre Lille (1-7) et Strasbourg (2-1) et de la défaite à Monaco (3-1). Il a également arbitré le club olympien lors du revers à domicile contre Nice (1-3).

L’historique

Le dernier Classique entre l’OM et PSG remonte à moins de trois semaines et le club olympien s’était imposé au Vélodrome en 8e de finale de la Coupe de France (2-1). Mais depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club parisien, l’historique entre les deux clubs est largement favorable au PSG avec 22 victoires toutes compétitions confondues, quatre matchs nuls pour seulement trois succès marseillais.

Les enjeux

Ce choc entre les deux rivaux de Ligue 1 pourrait s’avérer décisif dans la course au titre de champion. Avant cette confrontation entre le leader et son dauphin, le PSG compte cinq points d’avance sur l’OM. En cas de succès sur sa pelouse, le club olympien pourrait revenir à seulement deux points de la formation parisienne. En revanche, le club de la capitale pourrait pendre huit longueurs d’avance s’il s’impose au Vélodrome.

La statistique

En 13 confrontations face à l’OM, que ce soit avec Monaco et le PSG, Kylian Mbappé n’a jamais perdu. L’attaquant tricolore, qui était absent lors des deux dernières défaites de Paris contre le club olympien, totalise 11 victoires pour deux matchs nuls contre le club olympien. Et en 9 Classiques sous le maillot parisien, il a inscrit sept buts.

La diffusion TV

Ce Classique entre l’OM et le PSG sera à suivre en direct sur Prime Vidéo à partir de 20h45.