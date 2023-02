Crise à la FFF : Noël Le Graët prêt à démissionner ce mardi ?

Président de la Fédération française de football depuis 2011, Noël Le Graët, mis en retrait depuis le 11 janvier, devrait annoncer sa démission lors du prochain comité exécutif de l’instance programmé ce mardi, selon L’Equipe.

Noël Le Graët vit ses dernières heures à la tête de la Fédération française de football. En poste depuis 2011, le dirigeant de 81 ans devrait démissionner lors du prochain comité exécutif de l’instance programmé ce mardi, selon L’Equipe. Une issue presque inéluctable depuis la publication du rapport de l’inspection du ministère des Sports sur la gouvernance au sein de la FFF qui a accablé Noël Le Graët.

Ce rapport a notamment pointé les «dérives de comportement» du président de la Fédération française de football, qualifiées d’«incompatibles avec l’exercice des fonctions et l’exigence d’exemplarité qui lui est attachée».

En retrait depuis le 11 janvier

Visé pour son management et accusé de harcèlement sexuel et moral, l’ancien maire de Guingamp, mis en retrait depuis le 11 janvier, préfère partir de lui-même afin de ne pas voir son bilan aussi bien financier que sportif être assombri par ces dernières semaines particulièrement tumultueuses. Son entourage l’aurait également convaincu de se retirer pour préserver sa famille et éviter d’affecter ses affaires.

Mais Noël Le Graët ne devrait pas être le seul à quitter ses fonctions. Il pourrait conditionner son départ à celui de plusieurs membres du Comex. Certains d’entre eux pourraient ainsi également démissionner. Et l’éventualité que l’ensemble du comex se retire n’est pas à exclure.

La journée de mardi s’annonce donc très agitée mardi au siège de la Fédération française de football. Surtout que le cas de Corinne Diacre, sélectionneuse de l’équipe de France féminin et pointée du doigt par plusieurs joueuses, sera également examiné.