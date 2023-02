Fifa The Best : catégories, Français en lice, TV… Tout savoir sur la cérémonie

La cérémonie des trophées Fifa The Best se déroule ce lundi 27 février. Entre le lieu, les catégories, les Français en lice et la diffusion TV, voici tout ce qu’il faut savoir sur cet événement.

Où et quand se déroule la cérémonie des fifa The Best ?

La cérémonie des The Best FIFA Football Awards a lieu ce lundi 27 février 2023 à la salle Pleyel de Paris. La soirée commencera à 21h.

Qu’est-ce que les Fifa The Best Awards ?

Depuis la scission entre la Fifa et le Ballon d’Or en 2015, l’instance internationale a décidé de lancer ses propres trophées. La première édition a eu lieu en 2016.

Quelles sont les catégories des Fifa The Best Awards ?

The Best – Joueur de la FIFA

The Best – Joueuse de la FIFA

The Best – Gardien de la FIFA

The Best – Gardienne de la FIFA

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin

Le Prix Puskás de la FIFA (plus beau but)

La Distinction Fair-play de la FIFA

Prix des Supporters de la FIFA

Les compositions finales des World XI Masculin et Féminin de la FIFA FIFPRO seront aussi dévoilées.

Les Français nommés

Karim Benzema (Real Madrid/France) et Kylian Mbappé (PSG/France) sont nommés pour le trophée du meilleur joueur alors que Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais) est nommée chez les entraîneurs de football féminin. De son côté, Dimitri Payet (OM) est nommé pour le Prix Puskás.

Le palmarès 2021

The Best - Joueur de la FIFA : Robert Lewandowski

The Best - Joueuse de la FIFA : Alexia Putellas

The Best - Gardien de la FIFA : Edouard Mendy

The Best - Gardienne de la FIFA : Christiane Endler

The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football masculin : Thomas Tuchel

The Best - Entraîneur de la FIFA pour le football masculin : Emma Hayes

Prix Puskás de la FIFA : Erik Lamela

Distinction Fair-play de la FIFA : L'équipe nationale du Danemark et son staff médical

Prix des Supporters de la FIFA : Les supporters du Danemark et de la Finlande

Sur quelle chaîne ?

La cérémonie des Fifa The Best FIFA est à suivre sur TMC (disponible via MyCANAL) et sur Fifa+.