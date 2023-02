Football : le don très généreux fait par Ousmane Dembélé à son club formateur

Ousmane Dembélé a fait un don très important à son club formateur d’Evreux (National 2), qui est confronté à d’importants problèmes financiers.

Un geste d’une grande générosité. Ousmane Dembélé est venu en aide à son club formateur d’Evreux (National 2), confronté à d’importants problèmes financiers depuis l’été dernier. Passé par le club normand, qui a également vu évoluer Bernard Mendy, Mathieu Bodmer, Steve Mandanda ou encore plus récemment Dayot Upamecano, avant de rejoindre le centre de formation de Rennes, l’international tricolore a fait un don conséquent à l’Evreux Football club 27.

Un don d'environ 100.000 euros

«Le président de l’Evreux Football Club 27, Samuel Brigantino, et Guy Lefrand, maire d’Evreux, tiennent à remercier Ousmane Dembélé pour son élan de générosité et le soutien financier apporté au club en cette période difficile. Ousmane, enfant du club, formé par l’EFC27, et fierté de la ville d’Evreux. (…) Ousmane a toujours soutenu le club et nous permet aujourd’hui, avec l’accompagnement de nos éducateurs et bénévoles, d’offrir à nos 700 licenciés de meilleures conditions pour pratiquer leur discipline, et suivre ses pas. Son geste généreux exprime à quel point, Ousmane n’a jamais perdu de vue son club formateur, et montre ici la voie de l’humilité», a indiqué le club d’Evreux.

Ousmane Dembélé a fait un don d’environ 100 000€ à Evreux, son club formateur.





Le club est en difficulté financière depuis l’été dernier.





(@aem_sanson) pic.twitter.com/Gf51H6CPpp — Footballogue (@Footballogue) February 26, 2023

Si le montant versé par l’attaquant de Barcelone n’a pas été révélé par le club, le don s’élèverait à 100.000 euros, selon le journaliste Alexandre Sansom. Et par le passé, Ousmane Dembélé avait déjà fait preuve de générosité en participant, en 2020, à une cagnotte lancée par Mathieu Bodmer pour venir en aide au personnel soignant et différentes associations dans la lutte contre le Covd-19, mais aussi en s’engageant auprès d’organisations caritatives locales.