Séisme en Turquie : les gestes émouvants des supporters de Besiktas et du Fenerbahçe pour les victimes (vidéo)

Lors de la reprise du championnat turc, ce samedi, trois semaines après le terrible séisme qui a touché l’est du pays, de nombreux hommages ont eu lieu lors des matchs du Fenerbahçe et du Besiktas Istanbul.

Après 19 jours de pause à la suite du terrible séisme qui a touché la Turquie le 6 février dernier faisant plus de 50.000 morts dont le footballeur Christian Atsu et le directeur sportif de Hatayspor Taner Savut, la Süper Lig a repris ses droits et de nombreux hommages ont eu lieu.

Samedi, lors du match entre le Fenerbahçe et Konyaspor et ce dimanche notamment, lors de Besiktas-Antalyaspor, une minute de silence a été respectée avant les rencontres de cette 23e journée.

Bir Galatasaraylı olarak teşekkürler Beşiktaş pic.twitter.com/vdTWBcvH1b — S. ÖZTÜRK (@snazozturk_16) February 26, 2023

[LIVE] #SüperLig



Le très bel hommage de Fenerbahçe et de Konyaspor aux victimes du tremblement de terre... pic.twitter.com/52wtaSCQSe — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 25, 2023

Les supporters de Fenerbahçe ont lancé leurs écharpes, bonnets, gants etc pour les donner aux victimes du séisme. pic.twitter.com/euNSNx5FzX — Fenerbahçe SK France (@Fenerbahce__FR) February 25, 2023

Dans les tribunes, ce sont de magnifiques images qui ont été partagées sur les réseaux sociaux puisque les supporters présents dans les stades ont envoyés sur la pelouse des écharpes, des gants ainsi que des peluches en soutien aux enfants touchés par le tremblement de terre.

Les noms des villes victimes du séisme



étaient inscrits au dos des maillots. pic.twitter.com/sx6o66u8uF — Fenerbahçe SK France (@Fenerbahce__FR) February 25, 2023

Autre geste marquant, sur le maillot des joueurs du Fenerbaçe était inscrit le nom des villes touchés par le séisme comme la ville de Gaziantep. D’ailleurs, le club s'est retiré de la Süper Lig pour cette fin de saison, tout comme Hatayspor.