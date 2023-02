Fifa The Best : pourquoi le Real Madrid a-t-il décidé de boycotter la cérémonie ?

Si le Real Madrid a plusieurs nommés pour les trophées The Best, qui seront attribués, ce lundi, à Paris, le club espagnol a décidé de boycotter la cérémonie, selon Marca.

Le Real Madrid devrait briller par son absence. Champion d’Europe en titre, le club espagnol aurait décidé de boycotter la cérémonie des trophées The Best, organisée, ce lundi soir, à Paris. Malgré plusieurs éléments nommés dans différentes catégories, avec Karim Benzema pour le titre de meilleur joueur, Thibaut Courtois pour le titre de meilleur gardien ou encore Carlo Ancelotti pour le titre de meilleur entraîneur, aucun d’entre eux ne sera présent dans la capitale française, car ils ne devraient pas recevoir le moindre prix individuel, selon Marca.

