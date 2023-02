Cyclisme : un coureur italien condamné pour avoir tué le chat d’un ministre avec sa carabine

Le cycliste italien Antonio Tiberi a été condamné à 4.000 euros d’amende pour avoir tué le chat d’un ministre de Saint-Marin, avec sa carabine à air comprimé.

L’affaire a fait grand bruit en Italie. Âgé de 21 ans, Antonio Tiberi a été condamné à 4.000 euros d’amende pour avoir tué un chat avec sa carabine à air comprimé, depuis son domicile de Saint-Marin. Et le félin appartenait à Federico Pedini Amati, qui n’est autre que le ministre du Tourisme et des Postes à Saint-Marin. C’est d'ailleurs lui-même qui a appelé la police après avoir constaté le décès de son animal de compagnie.

Son salaire reversé à une cause animale

Si le cycliste italien a reconnu les faits, il s’est défendu en affirmant qu’il n’avait pas l’intention de tuer le chat. Il a indiqué vouloir tester «la capacité de tir de l’arme». Il a également assuré avoir visé un panneau de signalisation, en plus du chat qu’il a visé «bêtement et inconsciemment», convaincu que son arme n’était pas «mortelle».

En plus de l’amende, Antonio Tiberi s’est vu confisquer définitivement son arme et a été suspendu par son équipe Trek-Segafredo pour une durée de 20 jours. Et le temps de sa suspension, le salaire du champion du monde junior du contre-la-montre (en 2019) sera reversé à une cause animale.