Fifa The Best : David Alaba victime d’insultes racistes après avoir voté pour Lionel Messi

David Alaba, qui a voté pour Lionel Messi devant son coéquipier Karim Benzema pour le trophée The Best du meilleur joueur, a été victime de nombreuses critiques et insultes racistes venant des supporters du Real Madrid.

Son choix ne passe pas. Capitaine de l’équipe d’Autriche, David Alaba a été amené à voter pour les trophées The Best. Et le défenseur du Real Madrid a placé Lionel Messi en tête pour le titre du meilleur joueur, devant son coéquipier Karim Benzema et Kylian Mbappé. Un vote qui a provoqué un véritable déferlement de haine sur les réseaux sociaux. L’ancien joueur du Bayern Munich a été victime de nombreuses critiques et d’insultes racistes de la part de certains supporters du club espagnol.

Sa dernière publication Instagram compte plus de 25.000 commentaires, certains avec des émojis de singe. D’autres réclament même son départ. Le hashtag #AlabaOut a même vu le jour et a été relayé très massivement. Face à la polémique, David Alaba est sorti du silence pour expliquer son choix, qui n’a pas été une décision personnelle.

«L’équipe nationale autrichienne vote pour ce trophée, en équipe, et pas seulement moi. C’est ainsi que cela a été décidé. Tout le monde sait, surtout Karim, à quel point je l’admire. J’ai souvent dit que pour moi c’était le meilleur attaquant du monde. Sans aucun doute», a écrit sur son compte Instagram le défenseur, victime d’une déchirure musculaire contre Liverpool en 8e de finale aller de la Ligue des champions (2-5), et qui sera éloigné des terrains plusieurs semaines.

