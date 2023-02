Fifa The Best : Lionel Messi, Hugo Lloris, Djamel Belmadi … Le détail des votes est parfois surprenants

Le détail des votes des capitaines et sélectionneurs des trophées The Best du meilleur joueur et entraîneur ont été dévoilés par la Fifa lundi soir, après la cérémonie. Avec des choix parfois surprenants.

Si Lionel Messi a été élu meilleur joueur lors de la cérémonie des Trophées Fifa The Best, devant Kylian Mbappé et Karim Benzema, l’Argentin n’a pas eu toutes les faveurs des votes. La Fifa a d’ailleurs communiqué le détail des choix.

Et évidemment, les regards se sont tournés vers Hugo Lloris et Didier Deschamps, ex-capitaine et sélectionneur de l’équipe de France. Les deux hommes ont opté pour le même tiercé pour le titre de meilleur joueur avec Kylian Mbappé devant Karim Benzema et Lionel Messi. En revanche, pour le choix du meilleur entraîneur, le portier de Tottenham a choisi Walid Regragui (Maroc) et Lionel Scaloni (Argentine) devant Deschamps.

Messi choisit Neymar, Belmadi vote pour Regragui

Le patron des Bleus n’a lui, pas cité Lloris pour le trophée du meilleur gardien. Voici son trio : Yassine Bounou (Maroc), Thibaut Courtois (Belgique) et Alisson Becker (Brésil). A noter que Lloris ne figurait pas dans la short-list des 5 gardiens.

De son côté, Lionel Messi a placé Neymar devant Kylian Mbappé et Karim Benzema. En Espagne, le sélectionneur Luis de la Fuente a lui choisi Julian Alvarez en tête, devant Jude Bellingham et Luka Modric. Le capitaine du Gabon, le sélectionneur du Botswana et le représentant de la presse du Liechtenstein ont aussi placé le joueur de Manchester City en n°1.

Autre fait marquant salué par les internautes, Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie, a voté pour Walid Regragui (Maroc) dans la catégorie des entraîneurs et Yassine Bounou (Maroc) chez les gardiens.

Robert Lewandowski (FC Barcelone/Pologne) a décidé de mettre Karim Benzema hors de son top 3 en lui préférant Lionel Messi, Kylian Mbappé et Luka Modric.

Enfin, David Alaba a fait polémique en choisissant Lionel Messi devant son coéquipier madrilène Karim Benzema. Un choix dont il a dû s’expliquer.