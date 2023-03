Mort de Just Fontaine : les hommages saluent la légende de l'équipe de France

La légende du football français Just Fontaine est mort à l'âge de 89 ans, a-t-on appris ce mercredi. Cette nouvelle a provoqué de nombreuses réactions en hommage au détenteur du record de nombre de buts marqués lors d'une Coupe du monde.

L'international français Just Fontaine n'est plus. Détenteur du nombre de buts marqués, avec treize réalisations en six matchs, sur une Coupe du monde en 1958, le joueur passé par le Stade de Reims a reçu de multiples hommages venus du monde du ballon rond.





À sa famille, à ses proches, le SDR adresse ses plus sincères condoléances #JustFontaine #LégendeSDR pic.twitter.com/0oFAIKJ9AB — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 1, 2023

«Une étoile du football français, un buteur hors pair, un Rémois légendaire», a écrit le Stade de Reims ce mercredi 1 mars. Just Fontaine avait fait 152 apparitions avec le maillot rémois, entre 1956 et 1962, et avait inscrit 145 buts.

Just Fontaine restera à jamais l’un des plus grands personnages de l’histoire du football français. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 1, 2023

De son côté, le Paris Saint-Germain a rendu un bel hommage à son ancien entraîneur. Sur Twitter, le club de la capitale a posté une photo où l'on voit Just Fontaine, officiellement directeur technique du club, lors de la montée du PSG en première division en 1974.

Un cliché émouvant, alors que ce dernier avait fait un malaise vagal, sans gravité, après le coup de sifflet final, tant l'exploit était immense.

C'est avec une immense tristesse que l'UNFP vient d'apprendre le décès de l'un de ses fondateurs historiques, le très grand Just Fontaine, qui nous a quittés cette nuit à l'âge de 89 ans.#RIP #Legende pic.twitter.com/Xj7qL22BtW — UNFP (@UNFP) March 1, 2023

L'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), que Just Fontaine a cofondé en 1961, a fait part de son «immense tristesse après l'annonce de son décès, à l'âge de 89 ans».

Adieu Just Fontaine





Icône du football français, Just Fontaine est décédé à l'âge de 89 ans.





L'#OGCNice rendra hommage à son ancienne légende (1953 - 1956) ce vendredi à l'occasion de Nice - Auxerre. pic.twitter.com/6bzUxg3SSS — OGC Nice (@ogcnice) March 1, 2023

L'OGC Nice, club dans lequel il avait joué trois saisons, entre 1953 et 1956, a fait ses adieux à «l'îcone du football français».

Grand Monsieur du foot et en dehors pensées aux proches https://t.co/cpaUTJQ0Eu — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) March 1, 2023

L'attaquant de l'AS Monaco Wissam Ben Yedder a apporté ses «pensées aux proches» de Just Fontaine, qu'il considère comme un «Grand Monsieur du foot et en dehors».

Just Fontaine





Un monument du football français nous a quittés aujourd'hui. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/REhmgtB0ey — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 1, 2023

«Un monument du football français nous a quitté aujourd'hui», a écrit la Ligue de Football Professionnel (LFP), sur Twitter.

Avec Kopa, ils ont écrit la première épopée du football français. Just Fontaine sera, pour toujours, notre mythe fondateur. pic.twitter.com/08HmBeq8XS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2023

«Avec Kopa, ils ont écrit la première épopée du football français. Just Fontaine sera, pour toujours, notre mythe fondateur», a annoncé le président de la République, Emmanuel Macron, connu pour être un grand amateur de football.

Meilleur buteur de l'histoire d'une phase finale de Coupe du Monde avec 13 buts en 1958, s’est éteint cette nuit à 89 ans. C'est avec la plus grande émotion que la FFF adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches.https://t.co/ztITjXZyua — FFF (@FFF) March 1, 2023

La Fédération Française de Football (FFF) a annoncé qu'une minute de silence sera respectée, en l'honneur de l'attaquant français, à compter de ce mercredi sur les pelouses de «Toulouse, Marseille et Nantes, avant le coup d’envoi des trois dernières rencontres des quarts de finale de la Coupe de France.»