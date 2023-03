Coupe du monde : ce magnifique cadeau offert par Lionel Messi à tous ses coéquipiers

Lionel Messi a offert un IPhone recouvert d’or à tous ses coéquipiers et à l’ensemble du staff de l’Albiceleste, après le sacre de l’Argentine lors de la Coupe du monde au Qatar.

Il a tenu à marquer le coup. Et il n’a pas fait les choses à moitié. Pour remercier ses partenaires de l’Albiceleste après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi a décidé de leur offrir un IPhone 14 recouvert d’une coque en or de 24 carats. Chacun de ses coéquipiers et l’ensemble des membres du staff de Lionel Scaloni vont recevoir une coque personnalisée avec leur nom, leur numéro de maillot, le blason de l’équipe d’Argentine avec les trois étoiles et la mention «World Cup Champions 2022».

Au total, ce sont 35 portables qui ont été commandés par le septuple Ballon d’Or auprès de la société Idesign, chargée de confectionner ces appareils uniques au monde. «Ce fut un honneur de livrer 35 iPhone 14 en or à Lionel Messi pour ses coéquipiers et son staff en cadeau pour avoir remporté la finale de la Coupe du monde», s’est réjouie l’entreprise, qui a déjà collaboré avec plusieurs joueurs et équipes par le passé.

Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que l’attaquant du PSG fait appel à cette entreprise. «Lionel n'est pas seulement le GOAT, mais c’est l’un de nos clients les plus fidèles et il nous a contactés les mois suivant la finale de la Coupe du monde. Il a dit qu’il voulait un cadeau spécial pour célébrer cette incroyable victoire. Mais il ne voulait pas du cadeau habituel, des montres. Alors, je lui ai suggéré cela et il a adoré l’idée», a confié son PDG Ben Lyons à TNT Sports. Et pour offrir ce beau cadeaux à tous les membres de l’équipe d’Argentine, Lionel Messi a dû s’acquitter d’une facture de près de 210.000 euros.