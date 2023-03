UFC 285, Jon Jones-Ciryl Gane : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Jon Jones et Ciryl Gane s’affrontent ce samedi 4 mars à l’UFC 285 pour le titre des poids lourds. Voici le programme TV complet.

C’est le combat le plus attendu de ce début d’année. La T-Mobile Arena de Las Vegas accueille le choc entre Jon Jones et Ciryl Gane pour le titre des lourds de l’UFC.

Francis Ngannou parti, la ceinture de la catégorie reine est donc vacante et c’est un tout nouveau patron qui sera nommé dans la nuit de samedi à dimanche. Sauf en cas de match nul.

Avec une seule défaite en carrière, «Bones» et «Bon Gamin» vont vivre un moment incroyable. L’Américain n’a plus combattu depuis trois ans et peut confirmer son statut de «GOAT». Le Français peut lui devenir le tout premier tricolore champion de l’UFC.

Programme TV

Jon Jones-Ciryl Gane

UFC 285

Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mars

A partir de 4h sur RMC Sport

