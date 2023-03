Football : malgré le retrait de plusieurs internationales, la sélectionneuse Corinne Diacre ne veut pas démissionner

Malgré la pression mise sur ses épaules avec les départs de plusieurs cadres de l’Équipe de France, la sélectionneuse Corinne Diacre a assuré qu’elle ne démissionnerait pas avant la Coupe du Monde, qui commence le 20 juillet prochain.

Selon une information de Canal + relayée ce jeudi, l’ancienne coach de Clermont a confirmé son intention de rester en poste comme sélectionneuse des Bleues, jusqu’au prochain Mondial.

La pression s’est accentuée sur les épaules de Corinne Diacre ces dernières semaines, après les départs successifs de certains cadres de la sélection féminine. Ces derniers jours, Marie-Antoinette Katoto, Wendie Renard et Kadidiatou Diani ont annoncé qu’elles ne porteraient plus le maillot tricolore.

«Un règne par la terreur», selon Jessica Houara

Jessica Houara, qui a totalisé 64 sélections avec l’Equipe de France, a détaillé les coulisses de cette affaire, en dévoilant notamment les problèmes rencontrés dans le vestiaire entre les joueuses et la sélectionneuse.

«Wendy Renard est déjà la deuxième capitaine sous l’ère Corinne Diacre qui se plaint ouvertement (…) Les joueuses se plaignent d’un règne par la terreur. Quand on est en Equipe de France, c’est une bouffée d’oxygène et ce n’est pas le cas à l’heure actuelle. Elles ont envie de gagner des titres mais elles ont l’impression que ce n’est pas possible et qu’elles ne sont pas écoutées. C’est un gros problème», a assuré l’ancienne internationale dans le Canal Football Club.

L’avenir de Corinne Diacre fixé par la FFF le 9 mars

Critiquée par d’anciennes internationales pour son management, Corinne Diacre fait l’objet d’une enquête interne de la FFF. Des auditions, menées par un comité exécutif de la Fédération composé notamment de Marc Keller et Jean-Michel Aulas, sont en cours.

En place depuis 2017, la sélectionneuse sera fixée sur son avenir à la tête des Bleues le 9 mars prochain, à l'issue d’un comité exécutif de la FFF dédié à ce sujet.