UFC 285 : Cocaïne, Agression...Les 5 scandales qui ont marqué la carrière de Jon Jones

Adversaire de Ciryl Gane ce samedi à l’UFC 285, l’Américain Jon Jones est réputé pour ses talents, mais aussi ses scandales qui ont animé sa carrière.

Si le Français va affronter celui qui est surnommé le «GOAT», il aura aussi face à lui un homme qui a souvent fait les Unes des journaux pour de nombreuses frasques en dehors de l’octogone. Voici les cinq scandales de «Bones».

19 mai 2012

Ce jour de mai 2012, Jon Jones, qui vient de défendre quelques semaines avant son titre de champion des mi-lourds, est victime d'un accident de la route, envoyant sa voiture contre un poteau électrique à Binghamton dans l'État de New York. Si aucun autre véhicule n'est impliqué, «Bones» est arrêté quelques heures plus tard pour conduite en état d'ivresse et écope alors d'une amende de 1.000 dollars, et d'une suspension de permis de 6 mois avec anti-démarreur sur chacune de ses voitures.

4 août 2014

Alors qu’ils doivent s’affrontent dans quelques semaines, Jon Jones et Daniel Cormier en viennent aux mains lors d'une conférence de presse de promotion de leur futur combat en apût 2014. La commission athlétique du Nevada condamne Jones à 50.000 dollars d'amende et à 40 heures de travaux d’intérêt général.

6 janvier 2015

Jon Jones va passer à un autre registre en janvier 2015. La commission athlétique du Nevada révèle qu'un test antidopage inopiné effectué le 4 décembre 2014 a été conclu positif à la benzoylecgonine, le métabolite principal de la cocaïne. Jones annonce immédiatement entrer en cure de désintoxication. Il ressort de cure seulement 24 heures après y être entré, et écope d'une amende de 25.000 dollars de la part de l'UFC.

26 avril 2015

Jon Jones est arrêté après avoir été impliqué dans un accident de la route ayant blessé une femme enceinte puis pris la fuite en courant. Le combattant américain a été reconnu par un policier en civil qui a par la suite trouvé à l'intérieur du véhicule abandonné des papiers à son nom ainsi que de la marijuana. «Bones» se rendra finalement aux autorités le 28 avril et sera relâché 3 heures plus tard, contre une caution de 2.500 dollars. À la suite de cet incident, l’Américain est destitué de son titre de champion des poids mi-lourds de l'UFC, suspendu indéfiniment et perd ses deux principaux sponsors.

8 février 2016

Jon Jones est arrêté le 8 février 2016 alors qu'il conduit sans permis, sans assurance et sans immatriculation. Il passe deux nuits en garde à vue et écope de 60 heures de travaux communautaires, d'une obligation de suivre des cours de conduite et une thérapie pour la gestion de la colère.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec l'arène podcast