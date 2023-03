UFC 285, Jon Jones-Ciryl Gane : pourquoi le Français peut battre l’Américain

Opposé à Jon Jones, Ciryl Gane peut remporter, ce samedi 4 mars à l’UFC 285, le titre des poids lourds. Voici pourquoi il peut y parvenir.

Las Vegas pourrait voir Ciryl Gane enfin couronner le patron de la catégorie reine de l’UFC, ce samedi 4 mars en cas de victoire à la T-Mobile Arena contre «Bones», considéré comme le GOAT de l’organisation.

Jon Jones, un peu trop confiant ?

Depuis quelques jours, Jon Jones semble être très confiant à l’idée d’affronter Ciryl Gane. «Si on finit par faire du kick-boxing toute la soirée, je crois que je gagnerai debout sur mes pieds. Si on finit par lutter, je gagnerai au sol, a-t-il annoncé à RMC Sport. Peu importe comment se déroule le combat. Je serai prêt [...]. Je pense avoir un avantage majeur en matière de grappling dans ce combat. J'ai regardé la défaite de Ciryl Gane contre Francis Ngannou. Francis a été capable de le mettre au sol, de le maintenir et de le contrôler. Si j'attrape Ciryl au sol, ou plutôt quand je le ferai, il ne se relèvera pas.Je crois que je vais finir le combat avant la limite, oui.» Et chacune de ses sorties à l’approche de l’affrontement continue de prouver qu’il arrive confiant. Même s'il a indiqué qu'il avait du respect pour le natif de La Roche-sur-Yon, lors du premier face à face dans la nuit de jeudi à vendredi..

Une trop longue absence pour Jones ?

L’autre fait qui pourrait jouer contre Jon Jones, c’est sa longue absence. Si le talent est là depuis toujours, c’est indéniable, le GOAT sera-t-il toujours aussi puissant ? En trois ans, les adversaires ont pris du galon et du niveau en son absence. S‘il s’est évidement bien entraîné, le sérieux et la très grande qualité de Ciryl Gane pourraient bien le surprendre.

Un changement de catégorie compliquée pour Jon Jones ?

C’est l’autre grande interrogation. Jon Jones, qui était champion des mi-lourds, revient après trois ans d’absence … chez les poids lourds. Un changement de catégorie qui pourrait s’avérer compliqué avec aucune expérience. Mais Jon Jones reste tout de même capable de tout. Quelques jours avant son duel avec le Français, Jones, pèserait 114kg. C’est 21kg de plus que lorsqu’il régnait chez les lourds légers. Est-ce qu’il parviendra à gérer ce nouveau poids dans l’octogone ?

L’expérience de la première défaite contre Francis Ngannou ?

Ciryl Gane va donc disputer sa deuxième chance de titre à l’UFC. Il avait perdu la première en janvier 2022 contre Francis Ngannou. Une première tentative lors de laquelle on l’a vu manquer d’expérience contre le Camerounais. Mais elle lui a servi, c’est certain. Et il a d’ailleurs confié avoir travaillé de nombreux points avec son staff et Fernand Lopez.

Enfin l’heure des Français ?

En cas de victoire contre Jon Jones, Ciryl Gane deviendra le tout premier champion français de l’UFC. Une première historique attendue depuis quelques temps. Depuis Du Orlando Wiet, natif du Surinam mais naturalisé tricolore, en passant par Cheick Kongo, Cirylle Diabaté ou encore Tom Duquesnoy la France attend de soulever la ceinture de champion d’une catégorie de la prestigieuse ligue américaine qui fête ses 30 ans cette année. Et avec Gane, tout semble réunit pour ouvrir la porte. En espérant qu’après, les autres suivent. Manon Fiorot, Benoît Saint-Denis, Nassourdine Imavov, Salahdine Parnasse seront ensuite attendus.

