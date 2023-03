Football : Liverpool inflige une défaite historique à Manchester United (7-0)

Liverpool a humilié Manchester United en s’imposant sur le score de 7-0, ce dimanche 5 mars, lors de la 26e journée du championnat d’Angleterre. Une défaite historique.

Avec des doublés de Cody Gakpo, Darwin Nunez et Mohamed Salah, Liverpool a remporté sa plus grosse victoire contre Manchester United (7-0), ce dimanche, en Premier League.

Les Reds de Jürgen Klopp prennent la 5e place à Newcastle avec 42 points contre 41, et reviennent à trois longueurs de Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, alors que United reste solidement accroché à la 3e place avec 49 unités.

Le précédent record pour une victoire des Reds sur leur plus gros rival dans le football anglais était un 5-0 remontant à 1925. Les Red Devils n'avaient plus subi pareille humiliation depuis le Boxing Day 1931 et le 7-0 contre Wolverhampton.

C'est un vrai coup de massue pour les hommes d'Erik ten Hag qui restaient sur onze matchs sans défaites.

Ce septième match de suite sans perdre face à Manchester United à Anfield - la plus longue série depuis les années 1970 - pourrait signer le vrai retour au premier plan des Reds après des mois de tâtonnements.

Jürgen Klopp devient aussi l'entraîneur de Liverpool à avoir le plus souvent battu les Red Devils en championnat avec ce 6e succès en 16 confrontations, devant Gérard Houllier (5).