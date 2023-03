Formule 1 : Max Verstappen survole et remporte le Grand Prix de Bahreïn, première course de la saison

Max Verstappen (Redbull), double champion du monde en titre, a remporté, dimanche 5 mars, le Grand Prix Formule 1 de Bahreïn, première course de la saison 2023. Le Néerlandais a devancé son coéquipier Sergio Pérez et Fernando Alonso (Aston Martin).

On prend les mêmes et on recommence (à peu de choses près). Max Verstappen, double tenant de la couronne de champion du monde de Formule 1, s'est imposé sans difficulté, dimanche, sur le circuit de Sakhir (Bahreïn) en devançant son coéquipier chez Redbull Sergio Pérez.

Derrière, c'est Fernando Alonso, désormais chez Aston Martin, qui s'est offert la troisième marche du podium. «Finir sur le podium pour la première course de l'année, c'est incroyable», a réagi le double champion du monde de la discipline (2005, 2006).

Une belle remontée de Gasly

Charles Leclerc, qui était en lice pour le Top 3, a encore connu une désillusion avec sa monoplace… Comme la saison passée.

Annoncé comme le principal rival de Verstappen cette saison, le Monégasque a dû abandonner, victime d'un problème mécanique. «Il n'y avait plus de puissance donc c'est dommage car c'est vraiment dans ces week-ends qu'il faut qu'on maximise les points», a regretté le pilote dans des déclarations à la Canal+. L'autre Ferrari, celle de l'Espagnol Carlos Sainz, termine au pied du podium.

Le Français Pierre Gasly (Alpine), parti de la 20e et dernière place sur la grille, a terminé neuvième. Une belle performance pour sa première au sein de sa nouvelle écurie.

Le prochain grand prix aura lieu le dimanche 19 mars, en Arabie saoudite, sur le circuit de Djeddah.