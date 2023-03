Harmonie Mutuelle Semi de Paris : Jour J pour le départ de la course

Incontournable de la saison, l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris va s'élancer ce dimanche 5 mars. Une 31e édition placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur.

Une course à ne pas manquer. Premier grand rendez-vous de course à pied de la saison, traditionnellement organisé un mois avant le marathon de Paris, l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris s'élance dimanche, entre le pont de Sully, sur la rive gauche, et la place de la Bastille, sur la rive droite.

Plus de 40.000 coureurs attendus

Au total, plus de 40.000 coureurs dont plus de 4.000 étrangers sont attendus, prêts à prendre part à cet événement qui reprend sa taille originelle, après des éditions «réduites» en raison de la crise sanitaire. En septembre 2021, un peu moins de 20.000 personnes avaient participé à la 29e édition.

Un semi-marathon, c'est une expérience à partager à plusieurs



Même si tu ne cours pas, viens soutenir tes proches dans leur challenge et suis les en direct !

https://t.co/Ff5ya0mfee#SemiParis pic.twitter.com/3qiUbnATpA — Harmonie Mutuelle Semi de Paris (@semideparis) March 2, 2023

Côté parcours, il reste inchangé. Les coureurs partiront devant l'Institut du Monde arabe, emprunteront ensuite les quais de la rive gauche, avant de traverser sur le pont de Tolbiac et de réaliser une boucle dans le bois de Vincennes, pour poursuivre sur les quais de Bercy, puis ceux de la Râpée jusqu'à l'Hôtel de Ville. Et le dernier kilomètre, rue de Rivoli.

Une «occasion unique» selon les organisateurs «pour lever les yeux et apprécier ce décor époustouflant, ces nombreux monuments et ces lieux chargés d’histoire», à l'instar du Jardin des Plantes, de la BNF, l'île Saint-Louis et le centre-ville de la capitale.

Et si les inscriptions sont désormais closes, tous les dossards ayant été vendus, il est toujours possible de venir encourager les coureurs, et de profiter des animations musicales disséminées le long du parcours. Et pour ceux qui souhaiteraient suivre la course et leur(s) coureur(s) préféré(s), il est possible de télécharger l'application et accéder ainsi «au live tracking».

Des records pourraient même être battus cette année, alors que l'athlète français Jimmy Gressier sera présent au départ. Lui qui court un 10 km en 27’40’’ veut «gagner». «Je n’ai pas de chrono en tête. Il faudra être prudent et ne pas partir trop vite [...] mais je reste sur les schémas de préparation d’un 10 km ou du cross», a ainsi assuré le médaillé de bronze aux Championnats d'Europe de cross 2021.