Ligue 1 : le PSG s'impose, Monaco accroché à Troyes… Ce qu’il faut retenir de la 26e journée

Entre la victoire du PSG contre Nantes, les nuls de Monaco à Troyes et de Lens face à Lille, voici ce qu’il faut retenir de la 26e journée de Ligue 1, qui se dispute ce week-end, en attendant notamment Rennes-OM, ce dimanche soir.

Nice-Auxerre : 1-1

Nice a concédé le nul (1-1) face à une équipe d'Auxerre accrocheuse à l'Allianz Riviera. Après son coup d'éclat à Monaco le week-end dernier (3-0), l’OGC Nice n'a pas confirmé sa bonne passe. L'AJA, portée par son gardien roumain Ionut Radu, a fait le dos rond pour piquer contre le cours du jeu par Gauthier Hein, à la conclusion d'un contre supersonique (36e). Trois minutes plus tard, le Gym qui poussait pour revenir, s'est vu accorder un penalty consécutif à un tirage de maillot, mais le spécialiste Gaëtan Laborde a vu sa tentative repoussée par Radu. L'attaquant niçois, libre de tout marquage, s'est bien racheté peu avant la pause en reprenant d'une tête puissante le centre de Lotomba (45e+1). Les Niçois, toujours invaincus, restent 7es. Bonne opération comptable pour Auxerre (16e) qui empoche un point précieux dans l'optique du maintien.

Lens-Lille : 1-1

Dans le 116e derby du Nord entre Lens et Lille, il n’y a eu aucun vainqueur. Les "Sang et Or" ont mieux commencé, avec un but contre son camp du capitaine lillois José Fonte, mais les "Dogues" ont mieux fini. En seconde période, le Canadien Jonathan David a égalisé.

Paris-Nantes : 4-2

Le PSG s’est imposé mais s’est fait peur contre Nantes (4-2) à quelques jours du huitième de finale retour de Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich. Cette troisième victoire consécutive permet à l'équipe de Christophe Galtier de conserver une belle avance en tête du championnat.

Avec un jeu offensif retrouvé, des buts de Lionel Messi, Jaouen Hadjam contre son camp, Danilo Pereira et le 201e de Kylian Mbappé, nouveau record du club, Paris a montré qu’il avait les armes pour renverser la défaite de l'aller (1-0) contre les Bavarois. Mais sa défense s'est encore laissé remonter de 2-0 à 2-2, comme contre Lille (victoire 4-3 au final), et son gardien Gianluigi Donnarumma est coupable sur les deux buts de Ludovic Blas et Ignatius Ganago.

Troyes-Monaco : 2-2

Mauvaise opération pour Monaco à Troyes. Le club de la Principauté a été accroché en toute fin de match (2-2).Avec ce résultat, Monaco reprend à Lens la troisième place du championnat avec 51 points, soit autant que les Sang et or tenus en échec sur leur pelouse samedi par Lille (1-1).Mais ne mets pas la pression sur l’OM. Quant aux Troyens, ils restent englués à la 19e place qu'ils occupaient avant la rencontre, à deux points du premier non-relégable, Auxerre (16e). Mais, face à l'un des cadors du championnat, ils ont mis fin à une série noire de cinq défaites consécutives.

Montpellier-Angers : 5-0

Plus d'informations à venir…

Strasbourg-Brest : 0-1

Plus d'informations à venir…

Reims-Ajaccio : 1-0

Plus d'informations à venir…

Toulouse-Clermont : 0-1

Plus d'informations à venir…

Lyon-Lorient : 17h05

Rennes-OM : 20h45