PSG : «Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti loin», confie Kylian Mbappé

Auteur de son 201e but samedi soir contre Nantes, Kylian Mbappé s’est présenté face à la presse pour évoquer son avenir au PSG avec une phrase qui a marqué les esprits.

Encore une fois buteur lors de la victoire de Paris contre Nantes (4-2), l’attaquant parisien s’est offert le record de meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Face aux médias, le natif de Bondy est revenu sur son record mais aussi évoquer la C1 avec une petite phrase qui a beaucoup fait sourire sur les réseaux sociaux.

Alors que le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich, mercredi 8 mars, en huitième de finale retour de Ligue des champions, la question concernant son avenir en cas d’élimination lui a été posée.

Encore une belle journée de boulot ! Kylian Mbappé soulève son trophée de meilleur buteur de l'histoire du PSG ! pic.twitter.com/XiI02D6l1F — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 4, 2023

«Je ne pense pas…, a-t-il indiqué. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des champions - et je ne manque pas de respect au club - je serais parti très loin ! Non. Je suis ici, je suis très heureux, et pour l'instant je ne pense à rien d'autre que faire les beaux jours du Paris Saint-Germain.»

Une phrase qui a fait sourire de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux mais aussi parmi les propres supporters parisiens.

Pour rappel, au match aller, les Parisiens s’étaient inclinés au Parc des Princes (0-1) mais l’entrée en jeu de Kylian Mbappé avait totalement modifié l’aspect de la rencontre permettant aux hommes de Christophe Galtier de prendre conscience qu’une qualification est totalement possible en terre allemande.