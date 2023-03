Bayern Munich-PSG en Ligue des champions : la composition probable de Paris avec Marquinhos et Marco Verratti ?

Marco Verratti, Nordi Mukiele mais aussi Marquinhos devraient être alignés d’entrée avec le PSG pour affronter le Bayern Munich, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Un exploit ou la porte. Battu à l’aller, il y a trois semaines, au Parc des Princes (0-1), le PSG va devoir renverser le Bayern Munich et s’imposer par au moins deux buts d’écart, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions pour espérer se qualifier pour les quarts de finale.

Et en Bavière, Christophe Galtier devrait reconduire son système en 3-5-2, qui a permis à son équipe de s’imposer à Marseille (0-3) et contre Nantes (4-2), avec Sergio Ramos, Danilo Pereira et Marquinhos en défense. Touché face aux Nantais, le capitaine parisien souffre d’une déchire intercostale, mais il devrait bien tenir sa place même s’il ne sera pas à 100%.

un doute entre mukiele et hakimi

Nordi Mukiele, également touché contre le FC Nantes, ressent lui une douleur gênante au tendon d’Achille. Mais il pourrait tout de même être aligné au coup d'envoi sur le côté droit, au détriment d'Achraf Hakimi, en délicatesse sur le plan physique et surtout mis en examen en fin de semaine dernière pour viol.

L’entraîneur parisien devrait néanmoins se donner le temps avant de trancher entre le Français et l'international marocain. Nuno Mendes devrait lui bien tenir sa place sur le côté gauche, alors que Marco Verrati, suspendu contre Nantes, retrouvera sa place dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et de Fabian Ruiz.

En l’absence de Neymar, toujours blessé, l’attaque parisienne sera emmenée par Kylian Mbappé, devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG, et Lionel Messi, tous deux dans une forme étincelante.

Depuis la défaite au match aller, ils ont inscrit respectivement cinq et trois buts en trois rencontres. Et ils seront évidemment les principaux dangers pour renverser la formation bavaroise et permettre à Paris de retrouver les quarts de finale de la Ligue des champions.

La composition probable du PSG

Donnarumma

Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos

Mukiele (ou Mukiele), Vitinha, Verratti, Ruiz, Nuno Mendes

Messi, Mbappé