NBA : pourquoi Ja Morant est écarté indéfiniment par les Grizzlies ?

Ja Morant, star de la franchise NBA des Memphis Grizzlies, a été écarté indéfiniment par ses responsables pour un comportement extra sportif très polémique.

Rien ne va plus pour Ja Morant. Considéré comme la future grande star de la NBA, le All-Star des Grizzlies traverse une grosse zone de turbulences et se retrouve écarté indéfiniment.

La raison ? Les images de Ja Morant dans un club de strip-tease, avec une arme à feu à la main pendant un «live» Instagram qu’il avait lui-même lancé sur son compte, ont choqué. Elles sont en plus venues s’ajouter à d’autres comportements extra-sportifs inquiétants ces derniers temps.

«On a dit que ce serait au moins deux matchs. Ça va être un processus de guérison continu donc il n’y a pas vraiment de calendrier à donner, a expliqué Taylor Jenkins, interrogé sur le sujet par ESPN. On prend les choses très au sérieux. Il faut soutenir quelqu’un pour qu’il s’améliore, quelqu’un qui a besoin d’aide. Dans le même temps, il y a une responsabilité envers l’équipe.»

"He's got an unbelievable heart... He's an amazing person, a great family person. As a father, brother, son, member of our community. This is a tough time for a young kid that's gotta grow and get better."





