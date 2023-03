Tennis : un nouveau record pour Novak Djokovic

Novak Djokovic, numéro un mondial au classement ATP, possède un record unique dans le monde du tennis.

Il est seul. Avec une 379e semaine en tête du classement ATP, Novak Djokovic est seul détenteur du record. L’Allemande Steffi Graff avait réussi la performance de le faire 377 semaines sur le circuit WTA.

Le Serbe, qui avait vu Carlos Alcaraz terminer l'année 2022 en tête, avait récupéré la tête du classement le 30 janvier dernier, au lendemain de sa 10e victoire à l'Open d'Australie, son 22e titre du Grand Chelem.

Avec 379 semaines, le Djoker, qui ne pourra pas disputer le tournoi d'Indian Wells, faute de vaccin contre le Covid-19, est donc le seul détenteur du record, hommes et femmes confondus.

Autre record qu’il va désormais viser et qui est encore la propriété d’une dame : le nombre de victoires en Grand Chelem. Avec 22 titres, «Djoko» est l’égal de Rafael Nadal et Steffi Graff, mais il reste encore Serena Williams et Margaret Court, avec 23 et 24 titres.