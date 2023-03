Bayern-PSG : tout savoir sur Arijon Ibrahimovic, pépite du club bavarois

Ce mercredi soir lors de PSG-Bayern Munich en Ligue des champions, un Ibrahimovic affrontera peut-être Paris. Ce ne sera pas Zlatan mais Arijon.

S’il n’a pas de lien parenté avec l’attaquant Suédois, le jeune allemand Arijon Ibrahimovic est promis à un bel avenir avec le Bayern Munich. Présent dans le groupe pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG, ce mercredi soir, il fera peut-être son entrée en jeu.

A seulement 17 ans, du haut de son 1,76m, il a tout l’avenir devant lui. Et forcément avec un nom pareil, les regards sont tournés vers lui, même s’il n’a rien à voir avec Zlatan.

Il a récemment disputé ses premières minutes en pro ce week-end lors de la victoire du Bayern contre Bochum en championnat (3-0). En entrant à la place de Leroy Sané (77e), Ibrahimovic est ainsi devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du club à évoluer en professionnel après Paul Wanner.

«Il est un peu meilleur que moi»

Natif de Nuremberg, ce Germano-kosovar est passé par les centres de formation de Greuther Fürth et du FC Nuremberg avant de rejoindre le Bayern Munich à 12 ans. Il a crevé l’écran chez les jeunes pour finalement toquer à la porte des professionnels.

Arijon Ibrahimovic a d’abord fait une entrée remarquée en amical contre le RB Salzbourg (4-4). Il a d’ailleurs inscrit un but quelques minutes après être entré en jeu.

Concernant la sélection, le petit «Ibra» a passé toutes les étapes. Après les U16 et U17 de la Mannschaft, il est désormais en U18 depuis septembre dernier.

«C’est un très bon joueur offensif, qui a ses qualités dans les un contre un, qui sait bien dribbler», avait confié il y a quelques temps Julian Nagelsmann, le coach du Bayern. A noter que la presse locale a fait état d’un contrat au sein du club bavarois jusqu’en 2025. Mais cela ne sera effectif qu’à sa majorité.

Malgré les caméras et la médiatisation de plus en plus grande, le jeune joueur a la tête sur les épaules et du respect pour son légendaire homonyme. «Je joue aussi en attaque et je marque quelques buts. Mais il est un peu meilleur que moi», avait-il confié.