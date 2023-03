Bayern-PSG (2-0) : une nouvelle désillusion pour Paris, encore éliminé de la Ligue des champions

Battu par le Bayern Munich (2-0), mercredi soir, lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, le PSG est encore une fois éliminé de la Ligue des champions prématurément.

Battus 0-1 au Parc des Princes à l’aller, les Parisiens y croyaient mais malheureusement l’illusion aura duré une période lors qu’Eric Maxim Choupo-Moting (61e) et Serge Gnabry (89e). C'est la deuxième saison consécutive que les hommes de la capitale sont sortis à ce stade de la compétition.

Mais au-delà, d’une seconde élimination en huitième de finale de suite, c’est surtout la triste habitude annuelle de voir le Paris Saint-Germain encore une fois tomber sans la manière. Si on se souvient de la remontada contre le Barça, l’erreur de Gianluigi Donnarumma l’an dernier contre le Real Madrid, cette saison, on se souviendra du vide total contre les Bavarois.

Diminué par les blessures successives de Marquinhos et de son remplaçant Nordi Mukiele, et par des leaders totalement muselés (Kylian Mbappé, Lionel Messi et Marco Verratti), le PSG a donc signé une nouvelle désillusion sous l’ère QSI.

Nous, notre maximum, c'est ça Kylian Mbappé en zone mixte

«S'arrêter en 8es de C1 ? Forcément, ça reste une grande déception, il va falloir la digérer et l'accepter pour continuer notre parcours en Championnat. Tout le monde est déçu, moi le premier. On fondait beaucoup d'espoirs sur le match retour», a confié Christophe Galtier après la rencontre.

Ce nouvel échec aussi tôt dans une compétition que le PSG veut gagner la Ligue des champions depuis son arrivée en 2011, va-t-il pousser le club à rebâtir ? Kylian Mbappé va-t-il rester ? Lionel Messi arrive au bout de son contrat, et Neymar est parisien jusqu'en 2027. Et quid du binôme Christophe Galtier (entraîneur) et Luis Campos (conseiller football) ?

«Mon avenir ? C'est vraiment trop tôt pour en parler. Mon avenir dépend évidemment de ma direction sportive et de mon président. Il y a une déception, c'est comme ça. Le club fondait beaucoup d'espoirs sur cette compétition. Moi je maintiens le cap, je reste focus sur la fin de saison avec beaucoup d'énergie et de détermination», a d’ailleurs répondu Galtier après le match.

En tout cas, un triste constat a été tiré par Mbappé : «On est déçus. C’est comme ça, il faut passer à autre chose, essayer de chacun se remettre en question. Il n’a pas manqué grand-chose quand on regarde l’état des deux équipes, ils ont une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions. En début de saison, lors de la première conférence de presse de Champions League, j'ai dit qu'on allait faire notre maximum. Nous, notre maximum, c’est ça. On va se remettre en question et retourner à notre quotidien du championnat.»