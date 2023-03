Boxe - Tony Yoka-Carlos Takam : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le combat de boxe Tony Yoka-Carlos Takam se déroule ce samedi 11 mars à Paris. Il sera à suivre sur les antennes du groupe Canal. Voici le programme TV complet.

Un choc pour la reprise. Tony Yoka revient sur le ring de boxe dix mois après sa défaite contre Martin Bakole, ce samedi 11 mars, contre Carlos Takam (22h30 sur Canal+).

Après dix mois d'absence et de silence, Tony Yoka va tenter de se relancer au Zenith de Paris - La Villette pour son 13e combat chez les professionnels. Et pour ce retour, le champion olympique 2016 n’a pas choisi la facilité puisqu’il fera face à Carlos Takam, un adversaire d'expérience qui compte 47 combats dont 39 victoires, 7 défaites et 1 nul.

A noter qu’avant ce main event, il y aura d’autres combats dont Farrhad Saad contre Macaulay Mcgowan, Lauren Price contre l'Allemande Naomi Mannes ou encore Thomas Faure face à Dan Azeez.

Programme TV

Tony Yoka-Carlos Takam

Combat de boxe

Samedi 11 mars

A partir de 22h30 sur Canal+

Plongez dans l'univers de la boxe avec L'Arène Podcast