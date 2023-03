Equipe de France féminine : Corinne Diacre dénonce une «opération de déstabilisation» et reste «pleinement déterminée»

Alors que son avenir à la tête de l’équipe de France féminine sera connu ce jeudi 9 mars, à l’issue du comex de la FFF, Corinne Diacre a dénoncé ce mercredi une «opération de déstabilisation» et assuré qu’elle restait «pleinement déterminée».

Stop ou encore ? L’avenir de Corinne Diacre à la tête de l’équipe de France féminine sera connu, ce jeudi, à l’issue du comité exécutif de la Fédération française de football. Et à la vieille de cette décision très attendue, la patronne des Bleues est sortie du silence pour dénoncer une «opération de déstabilisation» et un «déchaînement médiatique honteux». «Depuis plus de dix jours, je fais l’objet d’une campagne de dénigrement qui stupéfie par sa violence et sa malhonnêteté. Mes détracteurs n’hésitent pas - sans s’embarrasser de la vérité - à s’attaquer à mon intégrité personnelle et professionnelle, à quatre mois de la Coupe du monde», a-t-elle déploré dans un communiqué transmis à l’AFP par son avocat, Christophe Ayela.

Critiquée par plusieurs cadres des bleues

«Je ne me laisserai pas atteindre par cette opération de déstabilisation, qui ne prend pas en compte mon bilan sportif, et qui a pour seul objectif un règlement de compte personnel», a-t-elle ajouté. Et alors qu’elle a été auditionnée mardi, par les membres de la commission fédérale dont fait partie le président de l’OL Jean-Michel Aulas, qui a laissé transparaître son souhait de la voir partir ces derniers jours, Corinne Diacre a réaffirmé sa volonté de rester en poste et de diriger l’équipe de France féminine lors de la Coupe du monde cet été en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août).

«Je souhaite réaffirmer publiquement (...) que je suis pleinement déterminée à mener ma mission à bien et, surtout, à faire honneur à la France lors de la prochaine Coupe du monde», a assuré l’ancienne défenseure, visée par des critiques de plusieurs cadres des Bleus, parmi lesquelles la capitaine Wendie Renard et les attaquantes vedettes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui ont décidé de se mettre en retrait de la sélection. En aura-t-elle la possibilité ? Réponse ce jeudi.