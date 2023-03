PSG : quel avenir pour Christophe Galtier en cas d’élimination contre le Bayern Munich ?

Arrivé à la tête du PSG l’été dernier, Christophe Galtier joue une partie de son avenir, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

La vie d’entraîneur du PSG n’est pas un long fleuve tranquille. Arrivé l’été dernier, Christophe Galtier a pu s’en rendre compte. Le coach parisien a déjà dû affronter plusieurs zones de turbulences et de secousses, en dehors comme sur le terrain, qu’il est parvenu à gérer tant bien que mal. Mais ce n’est peut-être rien à côté de ce qui l’attendra à l’issue du 8e de finale de la Ligue des champions, ce mercredi, sur la pelouse du Bayern Munich.

Critiqué à de nombreuses reprises depuis le début de l’année 2023, en raison des résultats et du jeu développé, Christophe Galtier est dans une position inconfortable, même si son équipe a redressé la barre ces dernières semaines avec une série de trois victoires consécutives contre Lille (4-3), à Marseille (0-3) et face à Nantes (4-2). Et il a sûrement conscience qu’il joue en grande partie son avenir sur le banc parisien à l’Allianz Arena, où les coéquipiers de Marquinhos sont dans l’obligation de s’imposer pour se qualifier pour les quarts de finale après le revers concédé, il y a trois semaines, dans la capitale (0-1).

l'émir rêve toujours de zinedine zidane

En cas de qualification du champion de France en titre, il s’offrirait un sursis en attendant la suite de la saison et du parcours parisiens dans la compétition. En revanche, il verrait son avenir pratiquement scellé en cas d’élimination en Bavière. La question serait de savoir s’il terminera la saison ou s’il sera remplacé avant même la fin. A moins d’un cataclysme, il devrait bien rester jusqu’au terme du championnat avec l’objectif d’assurer le titre de champion de France. En parallèle, les dirigeants devraient se mettre en quête d’un nouvel entraîneur.

Les candidats ne sont pour le moment pas légions. L’émir du Qatar rêve toujours de Zinedine Zidane, et Paris pourrait une nouvelle fois tenter sa chance pour attirer l’ancien numéro 10 des Bleus, toujours libre depuis son départ du Real Madrid il y a bientôt deux ans. Thomas Tuchel ainsi que Thiago Motta sont également sur la short-list du club, qui espère ne pas avoir à se mettre en quête d’un nouveau coach. Cela voudrait dire que le PSG a renversé le Bayern Munich.