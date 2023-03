Boxe : Floyd Mayweather croise Jake Paul... qui s'enfuit en courant (vidéo)

Une altercation entre Jake Paul, désormais boxeur, et Floyd Mayweather, légende des rings, a eu lieu lors d’un match NBA ce mercredi soir à Miami. Dans une vidéo, on voit l’ancien youtubeur prendre la fuite.

A la sortie du match NBA entre les Cleveland Cavaliers et le Miami Heat, Jake Paul s’est retrouvé seul devant la salle du Heat et a été confronté assez sérieusement par Floyd Mayweather avant de prendre la fuite.

L’ancien influenceur, qui vient de perdre son premier combat de boxe contre Tommy Fury, a été interpellé par l’équipe de «Money» et le boxeur en personne.

Une altercation a eu lieu entre Jake Paul et Floyd Mayweather, la police a dû intervenir !pic.twitter.com/UiUW7PKxDP — La Sueur (@LaSueur_off) March 9, 2023

Dans une vidéo on voit que l’entourage du champion du monde était prêt à en découdre. «Bah alors, qu’est-ce qu’il y a ? Tu n’es plus dur depuis ta défaite ? Qu’est-ce qu’il s’est passé depuis ta défaite ? On tabasse ce gars ? C’est bon, on va le tabasser. Ou tu vas Jake ? Il s’enfuit, regardez-le», peut-on entendre.

Encerclé par l’équipe du boxeur, Jake Paul a fait le choix de quitter la scène en courant.

En 2021, une altercation entre les deux hommes avaient eu lieu lors d’une conférence de presse d’avant combat de Floyd Mayweather et Logan Paul, frère de Jake. Ce dernier avait tenté de voler la casquette de «Pretty Boy».