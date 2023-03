Equipe de France féminine : Corinne Diacre n’est plus sélectionneuse des Bleues

Corinne Diacre, critiquée par de nombreuses joueuses ces derniers jours, n’est plus la sélectionneuse de l’équipe de France féminine, a annoncé ce jeudi le président par intérim de la FFF Philippe Diallo.

C’était attendu. Corinne Diacre a été écartée ce jeudi de son poste de sélectionneuse des Bleus par le Comex de la Fédération française de football. Un nouveau sélectionneur doit être proposé dans les prochains jours.

Fragilisée par une fronde des meilleures joueuses tricolores, la technicienne de 48 ans ne sera donc pas à la tête des Bleues dans quatre mois et demi à la Coupe du monde qui se disputera en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Arrivée aux commandes de l'équipe de France en 2017, Diacre, qui était devenue en 2014, la première Française à entraîner une équipe masculine professionnelle, était sous contrat avec la FFF jusqu'en 2024 et les Jeux olympiques de Paris.

Quel successeur ?

La mise en retrait de la capitaine Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui ont mis en cause, sans la nommer, ses méthodes de management, et le soutien d'autres joueuses ont donc poussé la Fédération à prendre les devants.

«Les nombreuses auditions menées ont permis d’établir le constat d'une fracture très importante avec des joueuses cadres et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Il apparait que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles. Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine», a expliqué la FFF.

Désormais, la question du successeur est posée. «Philippe Diallo a demandé à la commission d’auditionner, dans les plus brefs délais, les candidats au poste de sélectionneur et de lui formuler ses recommandations», a indiqué la FFF.

Le nom de Gérard Prêcheur, actuel entraîneur du PSG féminin, ceux de Sonia Bompastor (Lyon), Sandrine Soubeyrand (Paris FC) et Eric Blahic (ex-adjoint de Diacre) ont été évoqués. Le choix devra être fait rapidement. Les Bleues affrontent la Colombie dans moins d’un mois en amical.