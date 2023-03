PSG : Zinedine Zidane, Thiago Motta, Mikel Arteta... Qui pour remplacer Christophe Galtier en cas de départ ?

Moins d’un an après son arrivée, Christophe Galtier se retrouve fragilisé par l’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich et plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer.

Christophe Galtier sera-t-il toujours l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr. Nommé l’été dernier, en remplacement de Mauricio Pochettino, il pourrait payer au prix fort l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich et être évincé. D’autant que cet échec sur la scène européenne s’est ajouté à un début d’année compliqué avec des résultats décevants, un jeu laborieux et une élimination en Coupe de France qui plus est contre l’OM.

Avec ce bilan peu reluisant, le titre de champion de France, loin d’être assuré, pourrait ne pas être suffisant pour le maintenir en poste. Ni même sa relation forte avec Luis Campos, lui aussi fragilisé en raison du mercato d’hiver mal géré, et ses liens avec certains joueurs.

Un rêve nommé Zinedine Zidane

Mais avant de se décider sur son sort, les dirigeants parisiens pourraient prendre le temps de la réflexion, comme ils l’ont toujours fait avec ses prédécesseurs, tout en prospectant pour lui trouver un successeur. Et quelques noms figurent sur leur short-list. Le premier n’est autre que celui de Zinedine Zidane. L’émir du Qatar rêve toujours de l’ancien meneur de l’équipe de France, qui avait repoussé les avances parisiennes la saison dernière dans l’espoir de succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Mais le patron des Bleus a finalement été prolongé après la Coupe du monde et «Zizou» est donc toujours sans club.

Paris pourrait alors retenter sa chance. Mais sera-t-il plus réceptif ? Tout dépendra du projet qui lui sera présenté, même si, pour le moment, il serait peu enclin à s’assoir sur le banc parisien. L’une des autres pistes mène à Thomas Tuchel. Un retour de l’entraîneur allemand, libre depuis son renvoi de Chelsea en septembre dernier, ne serait pas forcément vu d’un mauvais œil et lui-même ne serait pas contre revenir dans la capitale. Il aurait gardé de bons rapports avec le président Nasser al-Khelaïfi. Ce qui pourrait faciliter sa venue.

Les dirigeants séduits par Thiago Motta et Mikel Arteta

L’Etat-major parisien pense aussi à Thiago Motta, qui a évolué pendant six saisons à Paris et qui est actuellement à la tête de Bologne, à la lutte pour une qualification européenne en Serie A. Il a l’avantage de bien connaître le club et entretient également de bonnes relations avec les dirigeants. Mais il n’est pas le seul ancien joueur suivi par Paris. Mikel Arteta serait également dans le viseur du PSG. Coach d’Arsenal depuis plus de trois ans, l’Espagnol aurait séduit les décideurs parisiens. Même s’il est concentré sur la fin de saison des Gunners, à la lutte pour le titre de champion d’Angleterre, il serait à l'écoute et pourrait se laisser tenter. A la condition d’avoir de solides garanties sur l’effectif.

En attendant, Christophe Galtier devrait diriger l’équipe parisienne, ce samedi, à Brest (27e journée de Ligue 1). Avec désormais une marge de manœuvre plus que limitée.