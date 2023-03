Cyclisme : Tadej Pogacar remporte le Paris-Nice 2023

Le Slovène Tadej Pogacar s’est offert le Paris-Nice 2023 dès sa première participation, ce dimanche 12 mars, après avoir remporté la dernière étape.

Il a frappé fort. Vainqueur de la dernière étape dimanche sur la Promenade des Anglais, Tadej Pogacar a remporté Paris-Nice devant le Français David Gaudu.

Maillot jaune sur le dos, le Slovène d'UAE s'est envolé dans le col d'Eze, la dernière ascension de cette 81e édition, pour remporter sa troisième victoire d'étape avec 33 secondes d'avance sur Vingegaard et Gaudu.

«Je n'avais encore jamais participé à cette course. Ca a toujours été mon but de gagner Paris-Nice, c'était même un rêve, donc c'est incroyable, a commenté le Slovène. Le niveau était très élevé. Alors partager le podium avec Gaudu et Vingegaard est très spécial, ce sont deux excellents coureurs. Si je ne gagne plus rien jusqu'à la fin de la saison, elle sera quand-même réussie.»

Après son succès à Paris-Nice, Tadej Pogacar compte déjà 55 victoires à son palmarès professionnel alors qu'il n'est âgé que de 24 ans. Il compte désormais neuf succès en treize jours de course en 2023, dont deux classements généraux avec aussi une victoire sur le Tour d'Andalousie.