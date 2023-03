Football : Benjamin Pavard bientôt devant la justice pour conduite en état d’ébriété

Arrêté en août dernier en état d’ébriété au volant de son véhicule, Benjamin Pavard, auteur d’un doublé ce week-end avec le Bayern Munich, va comparaître, ce mercredi 15 mars, devant la justice allemande.

Il va devoir répondre de ses actes. Si Benjamin Pavard (26 ans) a retrouvé le sourire sur le plan sportif, lui qui est à nouveau titulaire au Bayern Munich et qui a inscrit un doublé, ce week-end, lors du succès contre Augsbourg (5-3), le défenseur français sera entendu, ce mercredi, devant le tribunal d’instance de Munich, où il sera jugé pour conduite en état d’ébriété. Arrêté en août dernier par la police, près de la mairie de Munich aux alentours de 2h du matin, il avait été contrôlé avec un taux d’alcool supérieur à 1,4 gramme par litre de sang.

Une suspension de permis d'un an ?

«J’ai commis une erreur que j’ai reconnue. Personne n’est parfait, mais j’en ai tiré les leçons», avait-il déclaré quelques jours après son arrestation. Mais ses excuses ne devraient pas suffire à lui éviter une condamnation. Déjà sanctionné d’une forte amende, de plusieurs dizaines de milliers d’euros, par le club allemand, le champion du monde 2018 encourt une amende, équivalent à deux mois de salaire. Il pourrait également écoper d’une suspension de permis de conduire d’un an.

Ce passage devant la justice précédera de 24 heures l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour le début des éliminatoires à l’Euro 2024 et les deux rencontres de l'équipe de France face aux Pays-Bas (24 mars) puis en Irlande (27 mars). Et sa présence est très incertaine après sa brouille avec le sélectionneur tricolore et ses caprices pendant la Coupe du monde au Qatar, où il avait été relégué sur le banc des remplaçants.