Football : rechute pour Paul Pogba encore blessé

Après avoir été écarté pour «raison disciplinaire», Paul Pogba est forfait pour le match de la Juventus Turin, ce dimanche 12 mars, contre la Sampdoria Gênes en raison d’un «problème musculaire».

Rechute pour Paul Pogba. Attendu avec la Juventus Turin pour affronter la Sampdoria Gênes, ce dimanche, en Serie A (26e journée), le milieu de terrain tricolore est finalement forfait. «Paul Pogba ne fait pas partie des convoqués, à cause d’un problème musculaire pendant l’entraînement de ce (dimanche) matin», a annoncé le club italien. Un nouveau coup dur pour l’ancien mancunien qui avait été éloigné des terrains pendant de longs mois après une blessure au genou droit.

opéré du genou droit en septembre

Opéré en septembre dernier, il avait dû renoncer à la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France et n’avait fait son retour à la compétition que fin février en jouant quelques minutes lors du derby contre le Torino (4-2) puis face à l’AS Roma la semaine passée (défaite 0-1). Ce jeudi, il avait été écarté du groupe turinois pour le 8e de finale aller de la Ligue Europa pour raison disciplinaire après être arrivé en retard lors de la mise au vert.

Alors que Didier Deschamps doit annoncer, ce jeudi, sa liste des joueurs retenus pour le début des éliminatoires à l’Euro 2024 et les deux matchs contre les Pays-Bas (24 mars) et en Irlande (27 mars), Paul Pogba (91 sélections) a très peu de chances d’être appelé, lui qui n’a plus porté le maillot des Bleus depuis bientôt un an (29 mars 2022) et un match amical contre l’Afrique du Sud (5-0).