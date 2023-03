Ligue 1 : le PSG sauvé par Kylian Mbappé, le festival de Lens à Clermont, Nice accroché à Nantes… Ce qu’il faut retenir de la 27e journée

Trois jours après son élimination en 8e de finale de la Ligue des champions, le PSG a arraché la victoire à Brest grâce à Kylian Mbappé (1-2), alors que Lens a surclassé Clermont (0-4) et que Nice a été accroché à Nantes (1-2). Voici ce qu’il faut retenir de la 27e journée de Ligue 1.

Lille-Lyon : 3-3

Match spectaculaire mais sans vainqueur. En ouverture de cette 27e journée de Ligue 1, Lille et Lyon se sont neutralisés dans le nord (3-3). Les Lillois menaient pourtant par deux buts d’écart à moins de dix minutes du coup de sifflet final, grâce à un triplé de Jonathan David (46e, 61e, 79e), mais les Lyonnais, qui avaient réduit l'écart sur une reprise du pied droit de Bradley Barcola (64e), ont arraché un point dans les derniers instants grâce à un doublé d’Alexandre Lacazette (83e, 89e). Avec ce deuxième match nul consécutif pour les deux clubs, le Losc et l’OL font du surplace dans la course aux places européennes.

Auxerre-Rennes : 0-0

Encore une occasion manquée pour Rennes. Une semaine après son revers à domicile contre Marseille (0-1), le club entraîné par Bruno Genesio a été accroché à Auxerre sans jamais réussir à trouver la faille en Bourgogne (0-0). Avec cette contre-performance, le Stade Rennais reste figé à la 5e place du classement et a perdu des points précieux dans la lutte pour le podium avant de se déplacer, la semaine prochaine, sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le PSG. De son côté, l’AJA a enchaîné un 5e match sans défaite (2 victoires, 3 nuls) et continue de grapiller des points dans la course pour le maintien.

Brest-PSG : 1-2

Merci Kylian Mbappé. Trois jours après la désillusion et l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, le PSG a relevé la tête à Brest grâce, une nouvelle fois, à son attaquant vedette (1-2). Alors que les deux équipes étaient à égalité à quelques minutes du coup de sifflet final, après l’ouverture du score de Carlos Soler (37e) et l’égalisation de Franck Honorat (44e), le numéro 7 parisien, parti à la limite du hors-jeu, a offert la victoire à son équipe. Et avec ce succès, le club de la capitale a conforté son avance en tête du classement devant l’OM. Frustré par ce résultat, Brest, qui ne compte qu’une victoire lors de ses sept derniers matchs, va devoir batailler pour se sauver.

Clermont-Lens : 0-4

Lens redémarre. Tenus en échec à Montpellier (1-1) puis par Lille (1-1), les Sang et Or ont surclassé Clermont pour renouer avec la victoire (0-4). Et ce deuxième succès en championnat depuis la fin du mois de janvier porte le sceau de Loïs Openda. Auteur de trois buts en quatre minutes et 30 secondes, l’attaquant belge a inscrit le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 (31e, 34e, 35e). Il a également été passeur décisif sur le but d’Alexis Claude-Maurice (76e). Avec cette démonstration, Lens reste dans la course à la Ligue des champions avant de recevoir Angers. Les Clermontois, eux, figurent toujours au milieu du tableau.

Ajaccio-Montpellier : 0-1

L’embellie se poursuit à Montpellier. En déplacement sur la pelouse de l’AC Ajaccio, le club héraultais a enchaîné un quatrième succès en cinq matchs (0-1). Et la délivrance est venue, en milieu de la seconde période, de la tête d’Elye Wahi (68e), qui a repris victorieusement un corner de Téji Savanier pour inscrire son 10e but de la saison. Avec ce succès, Montpellier s’est encore donné de l’air dans le bas du tableau en prenant ses distances avec la zone de relégation. Au contraire du club corse, toujours 18e et qui va devoir lutter jusqu’au bout pour se maintenir dans l’élite.

Angers-Toulouse : 0-2

Toulouse retrouve la lumière. Sur une série de trois défaites consécutives, le TFC a renoué avec le succès à Angers (0-2). Les Toulousains ont profité des errements défensifs des Angevins pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Mikkel Desler (37e) avant de doubler la mise au retour des vestiaires avec la 10e réalisation en Ligue 1 cette saison de Thijs Dallinga (47e), qui a provoqué la colère des supporters locaux. Avec cette victoire, Toulouse a dépassé Clermont au classement et pointe désormais au 11e rang, alors qu’Angers, qui n’a plus gagné depuis le 18 septembre et qui ne compte que dix points, file tout droit en Ligue 2.

Nantes-Nice : 2-2

Nice peut avoir des regrets. Le club azuréen a mené par deux fois au score, mais a concédé le match nul dans les dernières minutes à Nantes (2-2). Les hommes de Didier Digard ont rapidement pris l’avantage avec une tête de Terem Moffi (5e). Mais Moussa Sissokho, lui aussi de la tête, remis les deux équipes à égalité (31e). Et dans la foulée, les Nantais ont manqué l’occasion de mener au score avec un penalty expédié sur la barre transversale par Ludovic Blas (33e). Les Aiglons ont repris les devants sur une frappe à ras de terre de Youssouf Ndayishimiye (71e), arrivé au mercato d’hiver. Mais ce but n’a pas suffi, car Mostafa Mohamed a arraché l’égalisation de la tête (88e). Si le Gym (7e), invaincu depuis le 11 janvier, a enchaîné un 9e match sans défaite, il a encore lâché deux points en route, après le match nul à Auxerre (1-1), et a manqué l’occasion de revenir sur Rennes (5e) et Lille (6e). Avec ce point, Nantes (14e) a mis un terme à trois défaites consécutives.

Lorient-Troyes : 2-0

Lorient a assuré l’essentiel. A domicile, les Merlus ont pris le meilleur sur Troyes (2-0). Ils ont ouvert le score après moins de dix minutes du jeu grâce à Bamba Dieng, qui s’est repris à deux fois pour pousser le ballon au fond des filets (9e). Et esseulé au second poteau, Stéphane Diarra a scellé le succès lorientais en toute fin de match (92e). Avec ces trois nouveaux points, Lorient reste confortablement installé dans la première partie de tableau avant de se rendre à Nice. De son côté, l’Estac a ajouté un 10e match sans victoire à sa série négative (8 défaites, 2 nuls) et reste à l’avant-dernière place.

Monaco-Reims : 17h05

Marseille-Strasbourg : 20h45