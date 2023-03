Ligue 1 : pourquoi le club de Reims est-il obligé de payer une amende à chaque match à cause de son entraîneur ?

Depuis la nomination de Will Still comme entraîneur, Reims est contraint de payer une amende de 25.000 euros à chaque rencontre car le Belge ne dispose pas des diplômes requis pour entraîner une équipe du championnat de France.

Un choix assumé. Face aux mauvais résultats, les dirigeants du Stade de Reims ont décidé, mi-octobre, d’écarter leur entraîneur Oscar Garcia et de nommer son adjoint Will Still pour prendre la relève. Un choix qui coûte cher au club champenois contraint de payer une amende de 25.000 euros à chaque rencontre. Car le jeune coach belge (30 ans) ne dispose des diplômes requis (licence Pro de l’UEFA ou Brevet d’entraîneur professionnel en France), lui permettant d’être à la tête d’une équipe du championnat de France.

Mais si elle est onéreuse, la nomination de Will Still est plus que payante. Mal en point, les Rémois sont passés de la 15e à la 8e place, avec seulement quatre points de retard sur les places européennes, et sont toujours invaincus depuis son arrivée sur le banc avec 19 matchs sans défaites en championnat (9 victoires, 10 nuls) avant de recevoir, le week-end prochain, Marseille pour la 28e journée de Ligue 1.

Ces résultats ont convaincu les dirigeants de Reims de conforter Will Still à la tête de l'équipe au moins jusqu’à la fin de la saison. Même si cela pourrait leur coûter au total près de 600.000 euros d’amende. Le prix d'une qualification européenne ? Réponse le 3 juin prochain, date de la dernière journée.