Tour de France 2024 : montagne, contre-la-montre, arrivée à Nice… Voici le profil des deux dernières étapes

En raison des Jeux Olympiques organisés à Paris, le Tour de France 2024 s’achèvera à Nice avec une étape de montagne le samedi, et un contre-la-montre pour grimpeurs le dimanche.

A arrivée exceptionnelle, programme exceptionnel. Pour la première fois depuis 1975, le Tour de France 2024 ne s’achèvera pas sur les Champs-Élysées, en raison des Jeux Olympiques organisés à Paris (26 juillet-11 août). Pour cette 111e édition de la Grande Boucle, qui s’élancera depuis l’Italie, à Florence, pour la première fois depuis sa création en 1903, l’arrivée a été exceptionnellement délocalisée à Nice, qui sera le théâtre des deux dernières étapes.

Dévoilées, ce lundi, à l’Opéra de Nice en présence de SAS le Prince Albert II de Monaco, du maire de Nice Christian Estrosi et du vainqueur du Tour de France 2022 Jonas Vingegaard, elles promettent un «week-end en apothéose», avec au programme une étape de montagne le samedi et un contre-la-montre pour grimpeurs le dimanche, qui pourraient venir bouleverser le classement général.

La veille de l’arrivée, le peloton s’élancera de Nice pour 132 kilomètres jalonnés de quatre difficultés avec le Col de Brauss (10 km à 6,6%), le Col de Turini (20,7 km à 5,7%), le Col de la Colmiane (7,5 km à 7,1%) et pour finir le Col de la Couillole (15,7 km à 7,1%), où Tadej Pogacar s’est imposé samedi sur Paris-Nice, pour près de 55 kilomètres d’ascension.

Stage 20: A mountainous course from @VilledeNice to Col de la Couillole. Etape 20: Une grande étape de montagne entre @VilledeNice et le Col de la Couillole #TDF2024 pic.twitter.com/pslLxPGWfP

Le lendemain sera aussi loin d’être de tout repos. Pour la première fois depuis 1989, les concurrents à la victoire finale s’affronteront sur un contre-la-montre individuel pour grimpeurs, long de 35 kilomètres, entre Monaco et Nice. Ils devront escalader la Turbie (8,1 km à 5,6 %) puis une portion du col d'Eze (1,6 km à 8,1 %), avant de rejoindre la promenade des Anglais et la Place Masséna, où sera couronné le grand vainqueur de cette édition vraiment pas comme les autres.

A final ITT where the main contenders will be seeking for the last Yellow Jersey, with maybe a last opportunity to make it change hands.





Un chrono final, pour peut-être une dernière chance de conquérir le Maillot Jaune ! #TDF2024 pic.twitter.com/EOoa2rkRnb

— Tour de France™ (@LeTour) March 13, 2023