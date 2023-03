Coupe du monde : voici à quoi devrait ressembler l’édition 2026

La Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada, accueillera 48 équipes. Avec un tout nouveau format.

En 2026, c’est une nouvelle édition de la Coupe du monde qui se déroulera, cette fois-ci aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et en plus d'avoir 48 équipes, contre 32 précédemment, cette édition devrait proposer un tout nouveau format.

Alors que des rumeurs faisaient état d’un format avec 16 groupes de trois équipes, il devrait finalement y avoir 12 groupes de quatre équipes.

Les deux premiers de chaque groupe, mais également les huit meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16es de finale, qui feront leur apparition.

Une compétition plus longue

Avec ce format, pas moins de 104 matchs seront joués, contre 64 rencontres lors du dernier Mondial au Qatar.

Alors que la Coupe du monde se dispute sur un mois entier, en 2026, il y aura 104 matchs en 56 jours (contre 64 matchs en 31 jours jusqu'en 2022). La finale se disputera le 19 juillet 2026. Il faudra donc disputer huit matchs pour aller au bout du Mondial. Un nouveau format qui doit être validé ce mardi à l’issue du Congrès de la FIFA.

Dans le détail, parmi les 48 équipes qualifiées, il y aura 16 pays européens, 9 nations d'Afrique, 8 équipes d'Asie, 6 pays d'Amérique du nord et autant d'Amérique du sud et une équipe d'Océanie. Il y aura également deux places pour les barrages entre tous les continents (sauf l'Europe). Les éliminatoires de la zone Europe devraient commencer en mars 2025.