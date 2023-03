Football : le Maroc candidat pour organiser la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal

Le Maroc a officiellement porté sa candidature pour l’organisation de la Coupe du monde de football 2030 avec le Portugal et l’Espagne, ce mardi 14 mars.

Dans une lettre rédigée par le Roi Mohammed VI et lue lors du 73e Congrès de la FIFA au Rwanda ce mardi, le Maroc s’est joint à l'Espagne et au Portugal pour la candidature de l'organisation du Mondial 2030 de football.

Alors que l’Ukraine s’est finalement retirée du projet, c’est donc le royaume chérifien, qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde au Qatar, qui prend sa place.

«En faisant honneur à l'Afrique lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le football marocain a aussi fait honneur à ces valeurs de persévérance, d'abnégation et de dépassement de soi», peut-on lire.

«J'annonce devant votre assemblée, que le Royaume du Maroc a décidé, avec l'Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030. (...) Elle sera une candidature de rassemblement autour du meilleur de part et d'autre, et la démonstration d'une alliance de génie, de créativité, d'expérience et de moyens (entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen)», a ensuite écrit le souverain marocain.

Par le passé, le Maroc avait postulé en 1998, 2006 et 2010. Sans réussite.

Face au trio qui n’est séparé que d’une quinzaine de kilomètres par le Détroit de Gibraltar, seul un quatuor sud-américain a officialisé sa candidature à l’heure actuelle : Argentine, Paraguay, Uruguay et Chili.

De son côté, l’Arabie saoudite a indiqué qu’elle était intéressée par une candidature avec la Grèce et l’Égypte.