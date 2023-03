NBA : un programme de soutien psychologique pour Ja Morant

La star NBA de Memphis Ja Morant, écartée depuis son incident dans une boîte de nuit, a intégré un programme de soutien psychologique, selon la presse américaine.

Ja Morant, écarté par les Grizzlies de Memphis après avoir brandi un pistolet dans une boîte de nuit, aurait entamé un soutien psychologique en Floride, selon ESPN.

Le meneur de Memphis avait aussi été accusé de violences sur un adolescent et de menaces sur le chef de sécurité d'un supermarché dans un article du Washington Post.

«Je vais chercher de l'aide et travailler sur de meilleures façons de gérer son stress, et sur son bien-être», avait confié dans un communiqué Ja Morant, qui avait été prolongé l’été dernier pour cinq saisons et 231 millions de dollars.

Le joueur a manqué les quatre derniers matchs des Grizzlies. Sa date de retour dans l'effectif n’a pas encore été annoncée.