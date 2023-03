PSG : deux hommes placés en garde à vue pour le cambriolage du domicile de Presnel Kimpembe

Suspectés d’avoir cambriolé le domicile de Presnel Kimpembe en novembre dernier, deux hommes ont été interpellés, ce mardi matin, en région parisienne et placés en garde à vue, a rapporté Le Parisien.

Ils ont été surpris très tôt dans la matinée. Deux hommes ont été interpellés, ce mardi, à leur domicile avant d’être placés en garde à vue à la gendarmerie de Noisy-Le-Roi (Yvelines), où ils sont entendus depuis plusieurs heures, selon les informations du Parisien. Les deux individus sont suspectés d’avoir cambriolé la maison de Presnel Kimpembe le 25 novembre dernier, alors que le défenseur du PSG avait été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Le préjudice total a été estimé aux alentours de 5.000 euros.

Vahid halilhodzic également cambriolé

Les deux hommes pourraient être déferrés en comparution immédiate devant le tribunal de Versailles et pourraient également faire l’objet d’une convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité, évitant l’audience publique, s’ils venaient à reconnaître les faits.

Au cours de cette période, l’international tricolore n’avait pas été le seul à avoir vu son domicile visité. Deux jours plus tard, l’ancien coach du club de la capitale Vahid Halilhodzic avait également été victime d’un cambriolage à Louveciennes (Yvelines). Les malfaiteurs avaient forcé une fenêtre à l'arrière du pavillon et étaient notamment repartis avec le contenu de son coffre-fort, qui renfermait de l’argent ainsi que des montres et des bijoux de luxe, pour un préjudice bien plus important et estimé à 80.000 euros.