Equipe de France : voici la somme touchée par les Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar

Entre les primes de droit à l’image revues à la hausse et la dotation versée par la Fifa, les Bleus ont chacun perçu la somme de 500.000 euros lors de la Coupe du monde au Qatar, selon L’Equipe.

La Coupe du monde s’est achevée dans la tristesse pour les Bleus. Quatre ans après son sacre en Russie, l’équipe de France a été battue en finale par l’Argentine au terme d’un match à rebondissements et d’une terrible séance de tirs au but (3-3, 4 tab 2). Mais si cela n’atténuera sûrement pas leur déception, Didier Deschamps, son staff et ses joueurs ont perçu une prime conséquente lors de ce Mondial au Qatar, grâce à des droits à l’image revus à la hausse et à leur parcours.

des droits à l'image revus à la hausse

Selon les informations de L’Equipe, cette prime de droit à l’image a été revalorisée à hauteur de 30.000 euros par match, contre 21.200 euros précédemment. Les Bleus ont ainsi touché 210.000 relatif à leur droit à l’image grâce à leur parcours jusqu’en finale (7 matchs), alors qu’ils n’auraient perçu «que» 148.4000 euros avec l’ancien barème. Cette hausse avait été négociée par l’ancien président de la Fédération française de football Noël Le Graët et certains joueurs, dont le capitaine Hugo Lloris.

Cette somme s’ajoute aux 30% de la dotation versée par la Fifa à la FFF pour leur place de finaliste, soit 290.000 euros environ. Au total, chacun des membres de l’équipe de France présents au Qatar a touché près de 500.000 euros. Mais ils ne devraient pas toucher directement cette prime. Car de nombreux joueurs ont pris l’habitude de ne pas percevoir les sommes gagnées en sélection et de les reverser directement à des associations caritatives.