Equipe de France : la magnifique joie du vestiaire lensois après la convocation de Brice Samba (vidéo)

Le gardien de but Brice Samba a été appelé pour la première fois, ce jeudi 16 mars, en équipe de France, provoquant une magnifique scène de joie dans le vestiaire du RC Lens.

Ils étaient tous réunis devant la télévision dans l’attente du verdict. Et à l’annonce du nom de Brice Samba, les joueurs du RC Lens ont explosé de joie avant de chanter à la gloire du gardien de but Sang et Or, appelé pour la première fois en équipe de France, ce jeudi, par Didier Deschamps. Une magnifique scène de liesse captée par le club nordiste et diffusée sur les réseaux sociaux.

Lui-même n’a pas caché son bonheur et sa fierté d’être appelé. «Je veux vraiment remercier tous les gens qui ont cru en moi depuis ces années, et m’ont aidé à atteindre en partie mon rêve aujourd’hui. (…) Merci de m’avoir donné la force d’arriver jusque-là», a-t-il posté sur son compte Twitter.

À Lens et dans mes précédents clubs, entraîneurs, staff, coéquipiers, famille et amis, mais aussi vous tous supporters. Merci de m'avoir donné la force d'arriver jusque là. Gloire et honneur à mon Dieu Jésus-Christ de Nazareth One more step — Brice Samba (@samba_brice) March 16, 2023

Cette convocation récompense la très belle saison réalisée par le portier de 28 ans dans la cage de Lens, qu’il a rejoint cet été en provenance de Nottinhgam Forest (Angleterre). Et il est l’un des principaux artisans des bons résultats de la formation artésienne, 3e du classement de Ligue 1 et meilleure défense du championnat avec 21 buts encaissés.

une hiérarchie pas encore établie

«C’est amplement mérité par rapport à tout ce qu’il donne et dégage, et toutes ses performances. (…) Il a pris une dimension supérieure avec le club. On ne sait jamais quand ça peut arriver mais je n’avais pas de doute sur le fait qu’il était dans les 3 meilleurs gardiens français actuels», s’est réjoui son entraîneur Franck Haise.

Brice Samba fait partie des trois nouveaux retenus par Didier Deschamps avec Wesley Fofana (Chelsea) et Kephren Thuram (Nice) et des trois gardiens avec Mike Maignan (AC Milan) ainsi qu’Alphonse Areola (West Ham). Si Mike Maignan est pressenti pour succéder à Hugo Lloris, qui a mis un terme à sa carrière internationale, et être le numéro 1, la hiérarchie n’est pas encore connue. «Il y aura une hiérarchie, mais je préfère en parler aux intéressés avant», a indiqué le sélectionneur tricolore.

Brice Samba devrait en savoir plus, lundi, au moment de découvrir Clairefontaine. Mais avant, il va se concentrer sur la réception, samedi, d’Angers pour permettre au RC Lens de conserver sa place sur le podium.