MMA : PFL, One, Boxe... Francis Ngannou se confie sur la suite de sa carrière

Francis Ngannou, qui a quitté l’UFC en janvier, est désormais fixé vers de nouveaux objectifs et notamment un combat de boxe avant de revenir en MMA.

On en sait un peu plus sur les intentions de l’homme le plus dangereux de la planète. Au micro de l’émission The MMA Hour, Francis Ngannou s’est confié sur son avenir.

Le «Predator», dont l’avenir intéresse tous les fans de sports de combat, va donc disputé un combat de boxe pour commencer avant de retrouver les octogones de MMA. «Je veux d’abord combattre en boxe puis revenir au MMA, a ainsi expliqué Francis Ngannou, désormais ex-champion des poids lourds de l’UFC. Je n’ai pas encore pris ma décision sur où je vais signer mais j’en suis très proche. On verra. Mais nous sommes proches de quelque chose avec le PFL et le ONE FC.»

Ce combat dans le Noble art, sa passion depuis toujours, pourrait se faire contre Deontay Wilder. Le Camerounais avait indiqué qu’il rêverait d’affronter Tyson Fury, Anthony Joshua ou l’Américain. Le «Bronze Bomber» a confié qu’il serait partant. «Quelqu’un va arracher la tête de l’autre. Je vais juste faire en sorte que ce ne soit pas la mienne», a-t-il lancé à Ariel Helwani.

Et après ce combat de boxe, à voir selon les clauses du contrat, Ngannou fera donc son retour dans la cage comme il l’indique. Mais pas à l’UFC où tout le monde rêve d’un combat des titans contre Jon Jones, qui vient de battre Ciryl Gane, mais pour rejoindre une autre organisation : le ONE ou le PFL.

«Vous savez quoi? Beaucoup des autres organisations viennent me voir avec tout ce que j’ai demandé. Elles me proposent de travailler sur un plan pour ça, pour améliorer les choses. On n’obtiendra pas tout du premier coup mais il y a la volonté d’aller dans le bon sens, a détaillé l’ancien élève de Fernand Lopez. J’étais surpris car je n’ai même pas eu à me battre pour ça ou à le demander. Ils sont arrivés en proposant des termes qui me réjouissent. (…) C’est comme un partenariat et c’est génial pour moi. Je me sens vraiment respecté et apprécié. C’est différent.» A 36 ans, Francis Ngannou est donc bien loin de la retraite. Et on devrait le revoir très rapidement.

