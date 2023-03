UFC : quand Benoît Saint-Denis va-t-il faire son retour dans l’octogone ?

Benoît Saint-Denis, le combattant français de l’UFC, est actuellement blessé. Mais il compte bien revenir très rapidement, comme il l’a confié à CNEWS.

Actuellement en rééducation après s’être fait opérer de la cheville droite, Benoît Saint-Denis ronge son frein en attendant son retour dans les octogones de l’UFC.

Le poids léger tricolore a été victime d’une rupture des ligaments juste avant son combat prévu le 18 février dernier contre Joe Solecki à Las Vegas. Conséquence, il doit attendre avant de pouvoir reprendre l’entraînement comme il se doit. Actuellement, sur ses réseaux sociaux, on le voit d’ailleurs ne travailler que le haut du corps pour éviter de s’appuyer sur sa cheville.

«C’est une blessure qui aurait pu être évitée, confie à CNEWS l’ancien des forces spéciales. J’étais en sparring et un mouvement a été effectué à trois semaines du combat. Mais bon, c’est fait et maintenant, je ne pense qu'à une chose, c’est mon retour.» Et ce retour devrait se faire en mai. «Fin mai, début juin, j'espère pouvoir combattre et me relancer en espérant qu’il y ait une autre chance de combattre en 2023», explique «BSD».

Alors que l’UFC pourrait de nouveau revenir en septembre à Paris, sera-t-il possible pour lui de combattre fin mai et ensuite début septembre ? La réponse dans les quelques semaines à venir.

