Premier League : Patrick Vieira limogé de son poste d’entraîneur à Crystal Palace

Crystal Palace a décidé de se séparer de Patrick Vieira, ce vendredi 17 mars, en raison d’une crise de résultats depuis le début de l’année 2023.

Patrick Vieira et Crystal Palace, c’est terminé. Le club vient d’annoncer le limogeage du champion du monde 98. Il n’aura pas survécu à la spirale négative qui a plongé les Eagles à la 12e place de Premier League.

Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC

