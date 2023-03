PSG-Rennes, 28e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En tête du classement avec dix points d’avance sur l’OM, le PSG reçoit Rennes, ce dimanche 19 mars (17h05), pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. La rencontre sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

Un pas supplémentaire vers le titre ? Le PSG reçoit Rennes, ce dimanche, au Parc des Princes, pour l’une des affiches de la 28e journée de Ligue 1. Et avec dix points d’avance sur l’OM en tête du classement, le club de la capitale a l’occasion de conforter sa place de leader avant la trêve internationale et l’entame de la dernière ligne droite de la saison.

Eliminés de la Coupe de France et surtout de la Ligue des champions, les Parisiens n’ont désormais plus que cet objectif pour espérer remporter un trophée et s’éviter une saison blanche. Mais ils devront se méfier d’un club breton candidat au podium et qui s’est imposé au match aller il y a tout juste deux mois (1-0).

Mais depuis cette victoire au Roazhon Park, la formation rennaise marque un peu le pas avec quatre défaites, un match nul pour trois victoires. L’équipe entraînée par Bruno Genesio n’en reste pas moins une équipe imprévisible et à prendre au sérieux pour les hommes de Christophe Galtier loin d’être convaincants, la semaine passée, lors de la victoire à Brest (1-2). Même si les Rennais n’ont plus gagné à Paris depuis 2018.

Le programme TV

PSG-Rennes

28e journée de Ligue 1

Dimanche 19 mars

A suivre en direct et en intégralité à partir de 17h05 sur Canal+ Foot